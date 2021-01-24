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Aston Martin победит Red Bull? Прогноз эксперта

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Aston Martin победит Red Bull? Прогноз эксперта
Автор:
, редактор

Эксперт ждет от бывшей Racing Point подъема на второе место в Кубке конструкторов

В прошлом году Racing Point оказалась в центре скандала, использовав для болида RP20 базу машину Mercedes 2019 года. Это позволило команде добиться прогресса в скорости и побороться за третье место в Кубке конструкторов. 

При этом, результаты Racing Point были скомпрометированы обилием сходов и прочих проблем. В 2021 году команда будет выступать под названием Aston Martin, однако машина сохранит прошлогоднее шасси и получит ряд новых деталей от Mercedes. Эксперт Марк Хьюз полагает, что это позволит Aston Martin замахнуться даже на второе место в Кубке конструкторов.

«В 2020-м их машина была третьей по скорости после Mercedes и Red Bull, – написал Хьюз в Motorsport Magazin. – В следующем году они из розового Mercedes превратятся в зеленый, а еще получат от Mercedes успешно отработавшие в 2020-м детали. Это им явно поможет.

Никаких серьезных перемен в команде не будет, машину разрабатывают те же люди. Конечно, многое будет зависеть от прогресса Red Bull-Honda и Ferrari, но у Aston Martin есть реальные шансы занять второе место после Mercedes».

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Серия Формула 1
Команды Aston Martin Racing
Автор Иван Матушкин

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