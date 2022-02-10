Aston Martin первой в Ф1 показала настоящую машину 2022 года

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

После «фальстарта» Red Bull днем ранее поклонники Формулы 1 наконец-то смогли увидеть машину, действительно построенную командой по новому регламенту. Ей стала Aston Martin AMR22, которую показали в штаб-квартире компании в британском Гэйдоне.

Окрашенную в фирменный темно-зеленый цвет и оснащенную мотором Mercedes новинку представили владелец команды Лоуренс Стролл и пилоты – Себастьян Феттель и Лэнс Стролл. Главное отличие в ливрее – она чуть более светлая, чем в прошлом году, и дополнена желтой полоской.

Первое изображение машины появилось в социальных сетях компании Aston Martin в тот момент, пока презентация еще продолжалась. Публикацию быстро удалили, но это не спасло от утечки.

В конструкции обращают на себя внимание многочисленные поперечные прорези в понтонах – очевидно, из-за каналов Вентури под днищем вопрос охлаждения встал более остро.

Минувший чемпионат стал для команды из Сильверстоуна, когда-то давно основанной еще Эдди Джорданом, первым под именем Aston Martin. После очень сильной кампании Racing Point 2020 года результаты оказались далеко не выдающимися: всего три финиша в первой пятерке и лишь 77 очков по итогам сезона. Это позволило опередить в Кубке конструкторов Alfa Romeo, Williams и Haas.

Одним из редких позитивных моментом стало второе место Феттеля в Баку, а еще один подиум – в Венгрии – у немца и команды отобрали судьи за недостаточное количество топлива в баке после финиша.

Читайте также: Все фотографии машины Aston Martin 2022 года

Aston Martin AMR22 1 / 13 Фотограф: Aston Martin Racing Aston Martin AMR22 2 / 13 Фотограф: Aston Martin Racing Aston Martin AMR22 3 / 13 Фотограф: Aston Martin Racing Лоуренс Стролл, руководитель Aston Martin Racing 4 / 13 Фотограф: Aston Martin Racing Себастьян Феттель и Лэнс Стролл, Aston Martin Racing 5 / 13 Фотограф: Aston Martin Racing Aston Martin AMR22 6 / 13 Фотограф: Aston Martin Racing Aston Martin AMR22 7 / 13 Фотограф: Aston Martin Racing Aston Martin AMR22 8 / 13 Фотограф: Aston Martin Racing Себастьян Феттель, Aston Martin Racing, Лэнс Стролл, Aston Martin Racing 9 / 13 Фотограф: Aston Martin Racing Aston Martin AMR22 10 / 13 Aston Martin Racing AMR22 11 / 13 Фотограф: Aston Martin Racing Aston Martin Racing AMR22 12 / 13 Фотограф: Aston Martin Racing Лэнс Стролл, Aston Martin Racing, Себастьян Феттель, Aston Martin Racing 13 / 13 Фотограф: Aston Martin Racing

Зимой из коллектива ушел его руководитель Отмар Сафнауэр работавший в Сильверстоуне с 2009 года. Место американского специалиста занял бывший гоночный босс BMW Майк Крак. Вопреки циркулировавшим слухам, технический босс Энди Грин остался в команде.

«Изменения в техническом регламенте 2022 года стали, возможно, самыми серьезными в истории, – отметил он. – Потому прошедшая зима стала для нас определенно самой сложной. Но в то же время, новый регламент дает и новые возможности.

Никто не знает, как выжать максимум из этого нового регламента. На примере AMR22 мы демонстрируем лишь самое начало понимания этого нового спортивного регламента, и в ближайшие месяцы наша машина будет существенно меняться. На основе реального опыта нам нужно будет понять, в каком направлении развиваться к 2023 году и далее».

В начале февраля стало известно о крупном спонсорском контракте команды Стролла с саудовской нефтяной компанией Aramco – теперь в официальных протоколах Ф1 будет использоваться наименование Aston Martin Aramco Cognizant Formula 1 Team.

Уже в пятницу новая машина пройдет обкатку в Сильверстоуне в рамках съемочного дня.