Aston Martin первой в Ф1 назвала дату презентации машины 2023 года
Команда из Силеверстоуна проведет свою церемонию в понедельник 13 февраля
Зимой Формула 1 живет по особенных законам. Хотя гонки возобновятся только в марте, им предшествует долгий и давно установившийся ритуал: до того, как начнутся сами соревнования, должны пройти официальные тесты, которым предшествуют презентации.
Но еще до этого – в качестве своеобразного аперитива для поклонников спорта – стартует процесс объявления о датах презентаций. В некоторых случаях он дополнительно сопровождается таинством вокруг имени машины.
Но в Aston Martin нумерация привязана к календарному году, потому 13 февраля будет представлена модель с именем AMR23. Также команда объявила, что церемония пройдет на ее новой базе в Сильверстоуне, которую начали строить в прошлом году.
После сложного старта в 2022-м Aston Martin удалось заметно прибавить после смены концепции машины. Однако эти усилия чуть запоздали, потому в Кубке конструкторов команда осталась седьмой, что не отвечает амбициям ее владельца Лоуренса Стролла.
AMR продолжит техническое сотрудничество с Mercedes, а место ушедшего Себастьяна Феттеля займет другой чемпион мира Фернандо Алонсо, который станет новым напарником Лэнса Стролла.
Технический директор Дэн Феллоуз, недавно перешедший из Red Bull, рассказал, что в предстоящем сезоне машину ждут заметные переделки: «Правила ограничивают наши возможности, а для оценки изменений я всегда привлекаю собственных детей. Уж если они говорят, что машина выглядит иначе – значит, она действительно не похожа на прошлую.
Но они всегда говорят: "Папочка, да они же совершенно одинаковые!". Но все же в рамках возможностей, которые у нас есть, мы попробовали внести в конструкцию AMR23 серьезные изменения».
Остальные команды Ф1 пока на назвали даты своих презентаций. Предсезонные тесты пройдут в Бахрейне 23-25 феврали, там же марта стартует первый Гран При нового сезона.
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