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Формула 1 Новости

Aston Martin первой в Ф1 назвала дату показа нового болида

Автор:
, главный редактор

Не исключено, что одновременно с машиной публике представят и нового руководителя коллектива

Aston Martin первой в Ф1 назвала дату показа нового болида

Выступающая в Формуле 1 команда Aston Martin покажет болид, разработанный для выступлений в чемпионате 2022 года, 10 февраля.

Официально сообщив об этом, британский коллектив стал первым из участников чемпионата, кто назвал точную дату презентации нового автомобиля. Ранее Ferrari предварительно объявила о планах показать свой болид в период с 16 по 18 февраля, но более точной информации после этого не поступало.

Торжественная церемония, в ходе которой публике покажут болид под названием AMR22, состоится в штаб-квартире компании Aston Martin в британском Гейдоне.

Напомним, ранее команда, которая не слишком удачно провела сезон (скатившись на 7-е место в Кубке конструкторов после 4-го годом ранее), стала автором первой крупной новости года, связанной с Формулой 1. 5 января коллектив покинул его руководитель Отмар Сафнауэр, проработавший в команде больше 10-ти лет и сохранивший свой пост после смены собственника в 2018 году.

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