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Формула 1 Новость

Aston Martin переманила технического директора из Red Bull

Автор:
, Ответственный редактор
Соавтор:
Джонатан Нобл
, редактор Ф1 (Global)

Дэн Фэллоуз возглавлял в Милтон-Кинсе отдел аэродинамики – теперь он продолжит карьеру в новой команде

Aston Martin переманила технического директора из Red Bull

Фэллоуз пришел в Red Bull Racing в 2006 году и с тех пор работал на разных должностях на протяжении 15 лет. С 2014-го он вошел в число ведущих технических специалистов коллектива, возглавив отдел аэродинамики. В этом качестве Дэн внес вклад в прогресс RBR последних лет. 

Примечательно, что повышение в 2014-м конструктор получил после весьма примечательной истории: он был близок к тому, чтобы покинуть Милтон-Кинс – есть веские основания полагать, что McLaren почти переманила его к себе. Но после личных переговоров глав двух команд, Рона Денниса и Кристиана Хорнера, Фэллоуз все же остался в RBR, причем получил новую должность. 

Однако сейчас в Aston Martin нацелились значительно обновить и усилить свой технический штаб – и Дэн стал одним из тех, кто усилил команду из Сильверстоуна. 

Ранее уже было объявлено, что прежний технический директор AMR Энди Грин пойдет на повышение, получив пост главы технического штаба – он будет отвечать за вопросы стратегии и долгосрочного прогресса.

Прямыми подчиненными Грина станут Фэллоуз, руководитель группы шасси Том Маккаллох и глава инженерного департамента Лука Фурбатто, перешедший недавно из Alfa Romeo.

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Руководитель Aston Martin Отмар Сафнауэр назвал нынешние перемены крайне важными для будущего команды. 

«Все в Aston Marin нацелены выигрывать Гран При и чемпионаты мира, – цитирует его пресс-служба. – Новая структура, которую мы создаем, соответствует образцам самых успешных команд современной Ф1».

В Red Bull уже заявили, что Фэллоуз не сможет покинуть Милтон-Кинс до истечения контракта. Глава «Быков» Кристиан Хорнер признал, что его уход станет серьезной потерей. 

«Не могу не признать, что Дэн сыграл важную роль в успехах Red Bull за время работы в команде, – сказал он. – Я хочу поблагодарить его за сделанный вклад. 

При этом мы понимаем, что возможность стать техническим директором в другой команде выглядит заманчивой для его карьеры. Нам, в свою очередь, это открывает интересные внутренние возможности, которые мы изучим и используем для продвижение собственных ярких талантов».

Дэн Фэллоуз с пилотами Red Bull и Льюисом Хэмилтоном на подиуме ГП Малайзии 2017 года

Дэн Фэллоуз с пилотами Red Bull и Льюисом Хэмилтоном на подиуме ГП Малайзии 2017 года

Фото: Sutton Images

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