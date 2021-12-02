Aston Martin перекрасил пейс-кары в цвет cудовского флага

Компания Aston Martin, которая вместе с Mercedes поставляет Формуле 1 автомобили безопасности и медицинские машины, перекрасила их по поводу первого в истории Гран При в Саудовской Аравии.

Автомобили покрасили в цвет флага этой страны, а именно в традиционный для ислама зеленый цвет.

Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Машины Aston Martin изначально были окрашены в зеленый, но другого оттенка. Это дань традиции цвета British Racing Green – британского гоночного зеленого.

Еще в довоенный период в Европе сложились традиционные для разных стран цвета. Итальянцы красили гоночные машины в красный, французы – в синий, британцы – в зеленый, а немцы из Mercedes в один момент придумали не красить их вовсе для экономии веса, и с тех пор традиционным для немецких гоночных машин стал серебристый.