Aston Martin передумала судиться с FIA

Aston Martin недовольна тем, как FIA изменила технический регламент Формулы 1 в 2021 году. Ради снижения прижимной силы и нагрузки на шины федерация сократила область днища перед задними колесами. Но это неравномерно повлияло на команды.

От изменений сильнее пострадали болиды с низким углом атаки, такие, как у Aston Martin. В связи с этим команда потребовала от FIA объяснений и даже угрожала судебным иском, если проблема не будет улажена.

Однако, по данным Михаэля Шмидта из Auto Motor und Sport, от судебных разбирательств в Aston Martin решили отказаться. Команда побоялась, что не добьется успеха, но при этом создаст себе имидж коллектива, который не умеет принимать поражения.