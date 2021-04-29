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Формула 1 Новости

Aston Martin передумала судиться с FIA

Автор:
, редактор

В команде недовольны регламентов, но принимать юридические меры уже не хотят

Aston Martin передумала судиться с FIA

Aston Martin недовольна тем, как FIA изменила технический регламент Формулы 1 в 2021 году. Ради снижения прижимной силы и нагрузки на шины федерация сократила область днища перед задними колесами. Но это неравномерно повлияло на команды.

От изменений сильнее пострадали болиды с низким углом атаки, такие, как у Aston Martin. В связи с этим команда потребовала от FIA объяснений и даже угрожала судебным иском, если проблема не будет улажена. 

Однако, по данным Михаэля Шмидта из Auto Motor und Sport, от судебных разбирательств в Aston Martin решили отказаться. Команда побоялась, что не добьется успеха, но при этом создаст себе имидж коллектива, который не умеет принимать поражения.

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Серия Формула 1
Команды Aston Martin Racing
Автор Иван Матушкин

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