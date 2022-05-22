Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Watch Shop Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Watch Shop Билеты
Предыдущая / Вольф: Мы победили «козление», пора нагонять соперников Следующая / Магнуссен о восьмом месте: Это у меня еще DRS сломалась
Формула 1 / Гран При Испании Новости

Aston Martin оштрафовали на 5000 евро

Команду признали виновной в том, что она небезопасно выпустила Лэнса Стролла на трассу

Автор:
, Редактор
Aston Martin оштрафовали на 5000 евро
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Судьи Гран При Испании присудили штраф в размере 5000 евро команде Aston Martin за то, что она выпустила на трассу Лэнса Стролла прямо перед машиной McLaren Ландо Норриса, который в тот момент был на быстром круге. Инцидент произошел в первом сегменте квалификации.

Наказание коснулось не самого гонщика, а именно команды, так как сам Стролл не решал, когда ему выезжать на трассу, а слушался указаний своего гоночного инженера. В Aston Martin вину признали.

Напомним, что несмотря на существенные обновления, сделавшие болиды Aston Martin внешне очень похожими на Red Bull, британская команда не смогла добиться успеха в квалификации. Стролл стартует сегодня только 18-м, а его напарник Себастьян Феттель стал 16-м.

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Вольф: Мы победили «козление», пора нагонять соперников
Предыдущая новость

Вольф: Мы победили «козление», пора нагонять соперников
Следующая новость

Магнуссен о восьмом месте: Это у меня еще DRS сломалась

Магнуссен о восьмом месте: Это у меня еще DRS сломалась
Больше от
Сергей Иванов
Марко о проблемах Макса с DRS: Он слишком много жал на кнопку Гран При Испании
Формула 1

Марко о проблемах Макса с DRS: Он слишком много жал на кнопку

Соперники заподозрили Red Bull в переохлаждении топлива Гран При Испании
Формула 1

Соперники заподозрили Red Bull в переохлаждении топлива

Расселл: Машина перегревалась, но не сломалась Гран При Испании
Формула 1

Расселл: Машина перегревалась, но не сломалась

Aston Martin Racing Больше от
Aston Martin Racing
В Aston Martin отвергли обвинения в копировании данных Red Bull Гран При Испании
Формула 1

В Aston Martin отвергли обвинения в копировании данных Red Bull

Марко признал похищение данных у Red Bull Гран При Испании
Формула 1

Марко признал похищение данных у Red Bull

«Вовсе не совпадение». Хорнер объяснил схожесть Aston Martin и Red Bull Гран При Испании
Формула 1

«Вовсе не совпадение». Хорнер объяснил схожесть Aston Martin и Red Bull

Самое важное:

Ферстаппен похвалил Расселла за дуэль в Барселоне
Формула 1 Формула 1

Ферстаппен похвалил Расселла за дуэль в Барселоне

Марко о проблемах Макса с DRS: Он слишком много жал на кнопку
Формула 1 Формула 1

Марко о проблемах Макса с DRS: Он слишком много жал на кнопку

Соперники заподозрили Red Bull в переохлаждении топлива
Формула 1 Формула 1

Соперники заподозрили Red Bull в переохлаждении топлива

В Ferrari не смогли установить причину схода Леклера
Формула 1 Формула 1

В Ferrari не смогли установить причину схода Леклера

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.