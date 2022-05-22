Aston Martin оштрафовали на 5000 евро
Команду признали виновной в том, что она небезопасно выпустила Лэнса Стролла на трассу
Судьи Гран При Испании присудили штраф в размере 5000 евро команде Aston Martin за то, что она выпустила на трассу Лэнса Стролла прямо перед машиной McLaren Ландо Норриса, который в тот момент был на быстром круге. Инцидент произошел в первом сегменте квалификации.
Наказание коснулось не самого гонщика, а именно команды, так как сам Стролл не решал, когда ему выезжать на трассу, а слушался указаний своего гоночного инженера. В Aston Martin вину признали.
Напомним, что несмотря на существенные обновления, сделавшие болиды Aston Martin внешне очень похожими на Red Bull, британская команда не смогла добиться успеха в квалификации. Стролл стартует сегодня только 18-м, а его напарник Себастьян Феттель стал 16-м.
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