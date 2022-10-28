Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
Билеты TV Jobs Watch Shop
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
Билеты TV Jobs Watch Shop
Предыдущая / FIA озвучила наказание Red Bull за перерасход. Это не титул Макса Следующая / 13 ошибок Red Bull. Какие именно финансовые правила нарушила команда
Формула 1 Новость

Aston Martin оштрафовали на $450 тысяч за финансовые нарушения

Команда признала вину в процессуальных нарушениях при исполнении лимита бюджетов и назначили денежный штраф

Люк Смит
Автор:
, редактор Ф1
Aston Martin оштрафовали на $450 тысяч за финансовые нарушения
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Aston Martin стала одной из двух команд, которых признали нарушителями финансовой дисциплины. В отличие от Red Bull, где допустили перерасход, коллектив из Сильверстоуна уложился  лимит бюджета, но допустил огрехи при оформлении документов. 

В пятницу накануне старта Гран При Мексики FIA объявила, что в Aston «неточно рассчитали свои расходы и/или неверно включили статьи трат». Ошибки затронули расходы на строительство новой базы, дополнительные деньги на работу аэродинамической трубы и симулятора. 

Команда признала свою вину – и получила за нарушения штраф в 450 тысяч долларов, который необходимо оплатить в ближайший месяц.

При этом в заявлении федерации говорится, что «нет свидетельств или доказательств каких-либо недобросовестных, нечестных или мошеннических действий» Aston Martin. Кроме того, коллектив «не получил и не пытался получить никакого преимущества от неточного указания некоторых расходов».

В документе, опубликованном федерацией, сказано: «Финансовая администрация сочла правильным предложить Aston Martin Соглашение о признании вины, учитывая незначительность нарушений и готовность команды к сотрудничеству». 

Таким образом, вопрос считается урегулированным и не может стать предметом для апелляции. 

Ранее стало известно, что Red Bull Racing выплатит штраф в $7 млн и потеряет 10% времени работы в аэродинамической трубе в 2023 году.

Читайте также:
Поделились
Комментарии
FIA озвучила наказание Red Bull за перерасход. Это не титул Макса
Предыдущая новость

FIA озвучила наказание Red Bull за перерасход. Это не титул Макса
Следующая новость

13 ошибок Red Bull. Какие именно финансовые правила нарушила команда

13 ошибок Red Bull. Какие именно финансовые правила нарушила команда
Люк Смит Больше от
Люк Смит
Хорнер обвинил соперников Red Bull в лоббировании максимального штрафа
Формула 1

Хорнер обвинил соперников Red Bull в лоббировании максимального штрафа

Mercedes изменит концепцию машины к 2023 году
Формула 1

Mercedes изменит концепцию машины к 2023 году

Стролла наказали за аварию с Алонсо. В Мехико его переставят на три позиции Гран При США
Формула 1

Стролла наказали за аварию с Алонсо. В Мехико его переставят на три позиции

Aston Martin Racing Больше от
Aston Martin Racing
Феттель перекрасил шлем в цвета Red Bull в память о Матешице Гран При Мексики
Формула 1

Феттель перекрасил шлем в цвета Red Bull в память о Матешице

Гран При Мексики-2022: расписание, факты и статистика Гран При Мексики
Формула 1

Гран При Мексики-2022: расписание, факты и статистика

Aston Martin и FIA почти договорились о наказании за бюджетное нарушение
Формула 1

Aston Martin и FIA почти договорились о наказании за бюджетное нарушение

Самое важное:

Леклер рассказал о странной работе мотора в квалификации
Формула 1 Формула 1

Леклер рассказал о странной работе мотора в квалификации

По словам пилота Ferrari, суббота в Мехико стала для него самой сложной в сезоне

Пересу помешал в квалификации сбой в электронике
Формула 1 Формула 1

Пересу помешал в квалификации сбой в электронике

Гонщик рассказал, что технические неполадки испортили ему субботнюю сессию

Гран При Мексики: дуэли в квалификациях
Формула 1 Формула 1

Гран При Мексики: дуэли в квалификациях

Впервые в сезоне на двух первых рядах не будет ни одной Ferrari, а победители квалификационных дуэлей определились во всех командах, кроме Aston Martin

Ферстаппен объяснил, как отобрал поул у Mercedes
Формула 1 Формула 1

Ферстаппен объяснил, как отобрал поул у Mercedes

По словам Макса, после утренней тренировки в команде Red Bull Racing пошли на серьезное изменение настроек

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.