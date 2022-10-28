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Aston Martin стала одной из двух команд, которых признали нарушителями финансовой дисциплины. В отличие от Red Bull, где допустили перерасход, коллектив из Сильверстоуна уложился лимит бюджета, но допустил огрехи при оформлении документов.

В пятницу накануне старта Гран При Мексики FIA объявила, что в Aston «неточно рассчитали свои расходы и/или неверно включили статьи трат». Ошибки затронули расходы на строительство новой базы, дополнительные деньги на работу аэродинамической трубы и симулятора.

Команда признала свою вину – и получила за нарушения штраф в 450 тысяч долларов, который необходимо оплатить в ближайший месяц.

При этом в заявлении федерации говорится, что «нет свидетельств или доказательств каких-либо недобросовестных, нечестных или мошеннических действий» Aston Martin. Кроме того, коллектив «не получил и не пытался получить никакого преимущества от неточного указания некоторых расходов».

В документе, опубликованном федерацией, сказано: «Финансовая администрация сочла правильным предложить Aston Martin Соглашение о признании вины, учитывая незначительность нарушений и готовность команды к сотрудничеству».

Таким образом, вопрос считается урегулированным и не может стать предметом для апелляции.

Ранее стало известно, что Red Bull Racing выплатит штраф в $7 млн и потеряет 10% времени работы в аэродинамической трубе в 2023 году.