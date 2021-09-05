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Формула 1 / Гран При Нидерландов Новости

Aston Martin опровергла слухи о переговорах с Алонсо

Автор:
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Фернандо, якобы, хотели нанять уже в 2022-м

Aston Martin опровергла слухи о переговорах с Алонсо

Фернандо Алонсо официально останется пилотом Alpine в 2022 году. Однако сразу после объявления о продлении его контракта появились слухи, что переговоры с испанцем также вела Aston Martin. Якобы, контракт ему предлагал владелец команды Лоуренс Стролл.

«Лоуренс Стролл не предлагал Алонсо контракт на следующий год, как заявили некоторые медиа, – заявил представитель Aston Martin. – Лоуренс ужинал с Флавио Бриаторе (менеджером Алонсо – прим.ред.) во время летней паузы, так как они друзья. Они так делали тысячу раз. Это был дружеский вечер и не более».

Алонсо вернулся в Формулу 1 в 2021 году после двухлетней паузы. Изначально было объявлено, что он проведет в Alpine минимум два сезона. За Aston Martin сейчас выступают Лэнс Стролл и Себастьян Феттель. 

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