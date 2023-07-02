Предыдущая / Леклер: воскресенье показало реальную силу Ferrari, суббота была исключением Следующая / Почему Ферстаппен не поехал на пит-стоп в режиме VSC? Вот его ответ
Формула 1 / Гран При Австрии Новость

Aston Martin опротестовала результаты Гран При Австрии

Команда не сообщила, какие именно события на «Ред Булл Ринге» вызвали ее подозрения – но FIA подтвердила, что вопрос связан с соблюдением пределов трассы

Филип Клерен
Автор:
Лэнс Стролл, Aston Martin AMR23, на стартовой решетке

Результаты Гран При Австрии останутся предварительными до рассмотрения протеста Aston Martin, содержание которого не разглашается. Пилоты команды Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл финишировали в воскресенье шестым и десятым соответственно. 

AMR отклонила просьбу Motorsport.com о комментарии, но из краткого сообщения FIA стало известно, что «зеленые» просят уточнить ситуацию с наказаниями за несоблюдение пределов трассы.

В воскресенье нарушения белых линий были зафиксированы в общей сложности более ста раз, несколько гонщиков получили 5-секундные штрафы.

«Команда Aston Martin F1 оспорила предварительную классификацию, – говорится в сообщении FIA. – В ее протесте утверждается, что некоторые гонщики не были оштрафованы за нарушение статьи 33.3 Спортивного регламента.

Тем временем судьи, узнав о существовании ряда нарушений пределов трассы, о которых стало известно после получения протеста, попросили дирекцию гонки провести сверку всех удаленных кругов с назначенными штрафами.

Мы отмечаем, что дирекция гонки рассмотрела более 100 удаленных кругов по ходу дистанции».

Алонсо проиграл на финише менее пяти секунд Ландо Норрису, тогда как Стролл – Пьеру Гасли. 

Разбирательство стартует в 19:30 Мск.  

Обновление: Протест Aston отложили – FIA не смогла рассмотреть 1200 нарушений границ трассы в Австрии

Обновление 2: Инсайд: протест Aston Martin приведет к изменению итогов Гран При Австрии

Обновление 3: FIA присудила 12 штрафов, переписав итоги Гран При Австрии

Читайте также:
Поделились
Комментарии

Леклер: воскресенье показало реальную силу Ferrari, суббота была исключением

Почему Ферстаппен не поехал на пит-стоп в режиме VSC? Вот его ответ
Филип Клерен Больше от
Филип Клерен
Хэмилтон: Мы словно ехали в Шпильберге на прошлогодней машине

Хэмилтон: Мы словно ехали в Шпильберге на прошлогодней машине

Формула 1
Гран При Австрии

Хэмилтон: Мы словно ехали в Шпильберге на прошлогодней машине Хэмилтон: Мы словно ехали в Шпильберге на прошлогодней машине

Магнуссен и де Врис начнут Гран При Австрии с пит-лейна

Магнуссен и де Врис начнут Гран При Австрии с пит-лейна

Формула 1
Гран При Австрии

Магнуссен и де Врис начнут Гран При Австрии с пит-лейна Магнуссен и де Врис начнут Гран При Австрии с пит-лейна

Поведение Ferrari на сырой трассе стало загадкой для Леклера

Поведение Ferrari на сырой трассе стало загадкой для Леклера

Формула 1
Гран При Австрии

Поведение Ferrari на сырой трассе стало загадкой для Леклера Поведение Ferrari на сырой трассе стало загадкой для Леклера

Aston Martin Racing Больше от
Aston Martin Racing
Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Австрии

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Австрии

Формула 1
Гран При Австрии

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Австрии Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Австрии

Стартовая решетка Гран При Австрии

Стартовая решетка Гран При Австрии

Формула 1
Гран При Австрии

Стартовая решетка Гран При Австрии Стартовая решетка Гран При Австрии

Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта Гран При Австрии

Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта Гран При Австрии

Формула 1
Гран При Австрии

Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта Гран При Австрии Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта Гран При Австрии

Самое важное:

Галерея: McLaren подготовила особую ливрею для Сильверстоуна

Галерея: McLaren подготовила особую ливрею для Сильверстоуна

F1 Формула 1
Гран При Великобритании

Галерея: McLaren подготовила особую ливрею для Сильверстоуна Галерея: McLaren подготовила особую ливрею для Сильверстоуна

Что мировые СМИ написали о Гран При Австрии

Что мировые СМИ написали о Гран При Австрии

F1 Формула 1
Гран При Австрии

Что мировые СМИ написали о Гран При Австрии Что мировые СМИ написали о Гран При Австрии

«Я их видел, это ужас». Макс рассказал о машинах 2026 года

«Я их видел, это ужас». Макс рассказал о машинах 2026 года

F1 Формула 1

«Я их видел, это ужас». Макс рассказал о машинах 2026 года «Я их видел, это ужас». Макс рассказал о машинах 2026 года

Вольф объяснил спад Mercedes в Австрии терминами фондового рынка

Вольф объяснил спад Mercedes в Австрии терминами фондового рынка

F1 Формула 1
Гран При Австрии

Вольф объяснил спад Mercedes в Австрии терминами фондового рынка Вольф объяснил спад Mercedes в Австрии терминами фондового рынка

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.