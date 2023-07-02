Aston Martin опротестовала результаты Гран При Австрии

Результаты Гран При Австрии останутся предварительными до рассмотрения протеста Aston Martin, содержание которого не разглашается. Пилоты команды Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл финишировали в воскресенье шестым и десятым соответственно.

AMR отклонила просьбу Motorsport.com о комментарии, но из краткого сообщения FIA стало известно, что «зеленые» просят уточнить ситуацию с наказаниями за несоблюдение пределов трассы.

В воскресенье нарушения белых линий были зафиксированы в общей сложности более ста раз, несколько гонщиков получили 5-секундные штрафы.

«Команда Aston Martin F1 оспорила предварительную классификацию, – говорится в сообщении FIA. – В ее протесте утверждается, что некоторые гонщики не были оштрафованы за нарушение статьи 33.3 Спортивного регламента.

Тем временем судьи, узнав о существовании ряда нарушений пределов трассы, о которых стало известно после получения протеста, попросили дирекцию гонки провести сверку всех удаленных кругов с назначенными штрафами.

Мы отмечаем, что дирекция гонки рассмотрела более 100 удаленных кругов по ходу дистанции».

Алонсо проиграл на финише менее пяти секунд Ландо Норрису, тогда как Стролл – Пьеру Гасли.

Разбирательство стартует в 19:30 Мск.

Обновление: Протест Aston отложили – FIA не смогла рассмотреть 1200 нарушений границ трассы в Австрии

Обновление 2: Инсайд: протест Aston Martin приведет к изменению итогов Гран При Австрии

Обновление 3: FIA присудила 12 штрафов, переписав итоги Гран При Австрии