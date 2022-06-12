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Формула 1 / Гран При Азербайджана Новость

Aston Martin объяснила проблемы Стролла. Виноват мотор

Как оказалось, в квалификации Лэнсу помешала нехватка мощности

Джонатан Нобл
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
Aston Martin объяснила проблемы Стролла. Виноват мотор
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Бакинская трасса Формула 1 традиционно считается очень аварийной – однако по ходу всех тренировок нынешнего Гран При болельщики не увидели ни одной разбитой машины – хотя боковых касательных контактов о барьер было немало. 

Однако в квалификации безаварийная полоса прервалась: Лэнс Стролл влетел в барьер на выходе из второго поворота и разворотил правую переднюю подвеску своей Aston Martin. На тот момент канадец очень серьезно отставал от своего партнера по команде Себастьяна Феттеля – разница превышала две секунды. 

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И хотя собственно авария произошла из-за стремления гонщика проехать как можно быстрее, Причину нехватки скорости ни пилот, ни команда поначалу объяснить не смогли. И лишь проведенный ночью детальный анализ показал, что мотор Mercedes на машине Лэнса работал неправильно

Как стало известно Motorsport.com, двигатель не был переведен в квалификационный режим максимальной мощности. Нехватка мощности привела к потере как минимум 0,6 секунды на круге.

К утру воскресенья Aston Martin и Mercedes совместными усилиями разобрались с двигателем, менять какие-то его компоненты не потребовалось. 

Главный инженер команды Том Маккаллоу рассказал: «Вместе с поставщиком иловых установок мы смогли воспроизвести проблему и понять, что именно повлияло на машину Лэнса. 

Позитивная новость в том, что неисправность выявлена и устранена, теперь она точно не помешает в гонке».

Сам гонщик, который в 2017-м именно в Азербайджане впервые в карьере поднялся на подиум, отметил: «Конечно, я разочарован тем, как прошла квалификация. Сначала я заблокировал колеса [и ткнулся в барьер в седьмом повороте], но машина, по ощущениям, не пострадала. Я знал, что время уже заканчивается, потому решил остаться на трассе и провести еще одну быструю попытку.  

Но во втором повороте я затормозил слишком поздно. Жаль, что так вышло – но в Баку есть возможности для обгона, как мы уже видели не раз. Здесь может случиться всякое, и нам есть, за что бороться».

Стролл будет стартовать в сегодняшней гонке 19-м, тогда как Феттель в третий раз в нынешнем сезоне начнет борьбу с девятого места. Год назад Себ завоевал в бакинской гонке призовой кубок.

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