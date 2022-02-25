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Формула 1 / Предсезонные тесты в Барселоне Новости

Aston Martin объяснила причину возгорания машины Феттеля

На болиде возникла утечка масла, которое сразу загорелось. К счастью, пожар удалось быстро ликвидировать

Aston Martin объяснила причину возгорания машины Феттеля
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Себастьян Феттель стал последним, из-за кого в утренней сессии пятничных тестов в Барселоне появились красные флаги. Он остановился на трассе и вышел из болида, который дымился.

Происшествие случилось за 10 минут до окончания сессии, и возобновлять заезды уже не стали. После обеда за руль должен был сесть Лэнс Стролл, однако в течение первых полутора часов он так и не появился.

Однако сама команда написала в твиттере, что же именно случилось с их болидом. Оказывается, образовалась небольшая утечка масла из двигателя, которая вызвала возгорание. Такое бывает, когда масло попадает, например, на раскаленные детали выхлопной системы или другие горячие детали силовой установки.

 

Из сообщения команды не ясно, смогут ли механики совершить оперативный ремонт, говорится лишь, что они решают проблему. Напомним, что из-за схожей поломки и пожара у Фернандо Алонсо Alpine была вынуждена завершить свою тестовую программу в Барселоне.

Также о завершении тестов заявила команда Haas. Утром у их машины возникли технические проблемы, но подробности не сообщались.

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