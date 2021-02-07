Aston Martin обновит шасси и заднюю подвеску болида

Aston Martin решила модифицировать шасси своего болида по сравнению с прошлым годом. На это команда использует оба своих жетона для доработки машин, которые были выданы FIA.

В прошлом году большая части механических деталей болидов Формулы 1 была заморожена, что вынудило команды перенести их в 2021 год в неизменном виде. Однако, FIA предоставила всем по два жетона на доработки, которые можно использовать для изменения определенных зон болидов.

В шасси изменению можно подвергнуть переднюю или заднюю часть. Обновление любой из них оценивается в два жетона, так что изменить обе сразу невозможно.

Так как прошлогодний болид Racing Point был во многом составлен из приобретенных у Mercedes деталей, в этом году команда из Сильверстоуна смогла установить новую заднюю подвеску Mercdes не тратя жетоны. В связи с этим боссы Aston Martin решили под новую заднюю подвеску обновить и заднюю часть шасси.

«Работа над машиной-2021, конечно, отличалась от обычной, – сказал босс Aston Martin Отмар Сафнауэр. – Ведь правила не позволяли построить полностью новый болид. Решение FIA сократить прижимную силу за счет изменения днища заставило нас искать новые идеи.

Мы не могли серьезно изменить концепцию машины с низким углом наклона. Но даже при сохранении старой философии болида, мы получим много новых компонентов, что позволяет поработать над аэродинамикой. Вдобавок, мы модифицируем шасси».

Сафнауэр не уточнил, какую именно часть шасси модифицировала Aston Martin, но вероятнее всего, заднюю. Так же Aston Martin наверняка заменит все детали, которые не были заморожены, на прошлогодние версии от Mercedes.