Aston Martin: Новым машинам DRS не нужна

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Новый технический регламент Формулы 1, который вступил в силу с 2022 года, призван в частности уменьшить зависимость машин от грязного воздуха, который образуется позади едущего болида. Прежде это затрудняло обгоны, так как когда преследователь приближался к сопернику сзади, его машина тут же теряла прижимную силу.

Чтобы компенсировать этот эффект в прошлые годы использовалась система DRS, когда на отдельных прямых участках трасс гонщик мог открывать заднее антикрыло, снижая лобовое сопротивление и увеличивая максимальную скорость своей машины для совершения обгона.

При этом такие обгоны с использованием DRS многими рассматривались как «неизбежное зло», так как у преследователя появлялось несправедливое преимущество перед обгоняемым.

Новый регламент также предусматривает наличие DRS, однако необходимость в данной системе будет существенно ниже, уверен технический директор Aston Martin Эндрю Грин.

«В FIA могут повторно изучить конфигурации трасс и посмотреть, нужны ли зоны DRS в тех местах, где они прежде располагались, – заявил Грин на презентации нового болида AMR22. – И я думаю, они так и поступят. Поскольку на новых машинах будет проще преследовать соперников впереди, такое количество зон DRS просто не нужно. Полагаю, в будущем мы придем к тому, что некоторые зоны DRS будут отменены, а другие существенно сократятся».

Грина поддержал и пилот команды, четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель.

«Можно долго «играть» с тем, сколь длинными будут зоны DRS и как много их должно быть на трассе. Но в целом они вообще не нужны», – считает немецкий пилот.