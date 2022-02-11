Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Билеты
Предыдущая / Технический анализ: самые интересные детали Aston Martin AMR22 Следующая / Леклер: Шварцман проведет две пятничные тренировки для Ferrari
Формула 1 / Презентация Aston Martin Новости

Aston Martin: Новым машинам DRS не нужна

В команде высказали предположение, что в FIA захотят сократить зоны DRS

Aston Martin: Новым машинам DRS не нужна
Автор:
, Редактор
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Новый технический регламент Формулы 1, который вступил в силу с 2022 года, призван в частности уменьшить зависимость машин от грязного воздуха, который образуется позади едущего болида. Прежде это затрудняло обгоны, так как когда преследователь приближался к сопернику сзади, его машина тут же теряла прижимную силу.

Чтобы компенсировать этот эффект в прошлые годы использовалась система DRS, когда на отдельных прямых участках трасс гонщик мог открывать заднее антикрыло, снижая лобовое сопротивление и увеличивая максимальную скорость своей машины для совершения обгона.

При этом такие обгоны с использованием DRS многими рассматривались как «неизбежное зло», так как у преследователя появлялось несправедливое преимущество перед обгоняемым.

Новый регламент также предусматривает наличие DRS, однако необходимость в данной системе будет существенно ниже, уверен технический директор Aston Martin Эндрю Грин.

«В FIA могут повторно изучить конфигурации трасс и посмотреть, нужны ли зоны DRS в тех местах, где они прежде располагались, – заявил Грин на презентации нового болида AMR22. – И я думаю, они так и поступят. Поскольку на новых машинах будет проще преследовать соперников впереди, такое количество зон DRS просто не нужно. Полагаю, в будущем мы придем к тому, что некоторые зоны DRS будут отменены, а другие существенно сократятся».

Грина поддержал и пилот команды, четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель.

«Можно долго «играть» с тем, сколь длинными будут зоны DRS и как много их должно быть на трассе. Но в целом они вообще не нужны», – считает немецкий пилот.

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Технический анализ: самые интересные детали Aston Martin AMR22
Предыдущая новость

Технический анализ: самые интересные детали Aston Martin AMR22
Следующая новость

Леклер: Шварцман проведет две пятничные тренировки для Ferrari

Леклер: Шварцман проведет две пятничные тренировки для Ferrari
Загрузить комментарии
Больше от
Сергей Иванов
Бахрейн заключил рекордно долгий контракт с Ф1
Формула 1

Бахрейн заключил рекордно долгий контракт с Ф1

Стролл: Aston Martin не нужны деньги Презентация Aston Martin
Формула 1

Стролл: Aston Martin не нужны деньги

Mercedes: Обгонять в Монако легче не станет, проще «андеркатить»
Формула 1

Mercedes: Обгонять в Монако легче не станет, проще «андеркатить»

Самое важное:

Сироткин: Хэмилтон получит преимущество на новых машинах Ф1
Формула 1 Формула 1

Сироткин: Хэмилтон получит преимущество на новых машинах Ф1

Вильнев объяснил, почему Mercedes останется сильнейшей в Ф1
Формула 1 Формула 1

Вильнев объяснил, почему Mercedes останется сильнейшей в Ф1

BWT стала титульным спонсором Alpine
Формула 1 Формула 1

BWT стала титульным спонсором Alpine

Бахрейн заключил рекордно долгий контракт с Ф1
Формула 1 Формула 1

Бахрейн заключил рекордно долгий контракт с Ф1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.