Aston Martin: Новый болид будет ехать как карт

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Новый болид Aston Martin AMR22 стал первой машиной 2022 года, показанной командой Формулы 1. Созданный по новым техническим правилам, этот болид теперь генерирует прижимную силу по большей части не за счет антикрыльев, а с помощью граунд-эффекта.

Из-за этого подвеску пришлось сделать более короткоходной, а следовательно и более жесткой, объяснил технический глава команды Эндрю Грин.

«С точки зрения аэродинамики автомобиль существенно поменялся, – сказал Грин. – Появление граунд-эффекта подразумевает, что близость деталей болида к земле обретает ключевое значение. Чем ниже получается сделать машину, тем лучше работает граунд-эффект.

Потому, у новых машин подвески будут максимально жесткими, чтобы они с самого начала находились на оптимальном расстоянии от поверхности. Такие подвески с минимальными ходами будут удерживать болид на приблизительно одной высоте. И из-за этого ощущения от вождения окажутся очень близки к картам.

В плане аэродинамических качеств мы сделали шаг назад. Болиды 2021 года были очень хорошо проработаны, а над новыми большинство команд работало меньше года. Но я думаю, что у всех уйдет совсем мало времени на то, чтобы превзойти уровень прижимной силы прошлого года».

На церемонии презентации был и менеджер по контролю за производством болидов Саймон Кайзер. Он поделился с журналистами тем, есть ли хоть что-то общее между машинами этого и предыдущего сезонов.

«AMR22 является для нас революцией. У этой машины, пожалуй, только 10% общих конструкций с болидом прошлого года», – заявил Кайзер.



Дополнительная информация: Джонатан Нобл