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Формула 1 / Гран При Саудовской Аравии Новости

Aston Martin: Не уверены, что Феттель поправится к Джидде

Нико Хюлькенберг может проехать вторую гонку Формулы 1 в этом сезоне

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Aston Martin: Не уверены, что Феттель поправится к Джидде
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Накануне первого Гран При Формулы 1 2022 года в Бахрейне стало известно, что из-за коронавируса Себастьян Феттель не сможет принять участие в этапе. Его заменил резервный гонщик Aston Martin Нико Хюлькенберг.

После гонки новый глава команды Майк Крак заявил, что Феттель чувствует себя лучше, но полностью поправиться и получить допуск за оставшиеся дни он может и не успеть.

«Он участвовал в нашем совещании и его голос звучал лучше, чем пару дней назад, – рассказал Крак. – Но мы пока не знаем, когда он будет здоров, нужно подождать еще пару дней. Надеюсь, он скоро поправится. К тому же я не уверен на 100% в ковидных ограничениях в Саудовской Аравии и не могу сказать, можно ли ему будет туда приехать. Был бы у него негативный результат тестов уже сейчас, это бы все упростило.

Сам Хюлькенберг подтвердил готовность вновь сесть за руль: «Я в любом случае буду в Джидде как запасной пилот. Думаю, все решится в четверг или пятницу».

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