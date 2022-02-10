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Формула 1 Новости

Aston Martin не подведет фанатов и покажет настоящий болид 2022 года

Команда первой продемонстрирует реальную машину, а не прототип в новой ливрее

Aston Martin не подведет фанатов и покажет настоящий болид 2022 года
Адам Купер
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Сегодня в 17:00 по московскому времени состоится презентация команды Aston Martin. По информации Motorsport.com, там будут представлены реальные болиды 2022 года, такие, на которых Себастьян Феттель и Лэнс Стролл станут выступать в гонках.

Фактически, это будет первая презентация настоящего болида нового сезона. Ранее Haas показала рендеры своего болида в новой ливрее, но это не был окончательный вариант машины. Кроме того, вчера Red Bull представила новую ливрею на машине, которую для команды построила FIA еще в 2021 году, а саму новую модель так и не показала.

По поводу Aston Martin ранее ходили слухи, что команда не успеет подготовить машины не только к презентации, но и к первым тестам в Барселоне. Позднее представитель команды заявил Motorsport.com, что разработка болида идет по плану и будет закончена в срок.

Ожидается, что презентовать новую машину сегодня будет Эндрю Грин. Опять же, по неподтвержденной информации, уже принято решение о том, что он покинет пост технического руководителя Aston Martin. Ему на смену приглашен Дэн Фэллоуз из Red Bull, но по контракту он сможет приступить к своим обязанностям только в апреле. Судьбы Грина при этом официально командой никак не прояснялась.

Напомним, что в 2022 году в Формуле 1 существенно меняется технический регламент. Именно поэтому команды не спешат показывать свои новые машины, чтобы соперники не могли заранее подсмотреть какие-либо оригинальные технические решения.

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