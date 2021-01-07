Команда Формулы 1 Aston Martin (до недавнего времени носившая имя Racing Point) официально объявила о контракте c американской IT-корпорацией Cognizant.

Новый партнер станет титульным спонсором британского коллектива – одновременно с объявлением о контракте полное имя команды на всех ее цифровых платформах было изменено на Aston Martin Cognizant F1 Team. Также логотип Cognizant появился на специальном стенде с названием команды на въезде на базу команды в Сильверстоуне (на заглавном фото).

Фото: Aston Martin Racing

Корпорация Cognizant Technology Solution специализируется на высокосложном программном обеспечении для нужд промышленности, и в настоящий момент в контролирующихся ей компаниях работает около 300 тысяч человек.

Cognizant заменила в роли титульного спонсора британской команды компанию BWT, специализирующуюся на технологиях водоподготовки. Наблюдатели считают, что это позволит Aston Martin пойти навстречу желанию руководства перекрасить свои болиды в темно-зеленый цвет, который в прошлом был традиционным для британских гоночных команд.