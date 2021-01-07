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Aston Martin назвала титульного спонсора. Похоже, машины команды все-таки будут зелеными

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Aston Martin назвала титульного спонсора. Похоже, машины команды все-таки будут зелеными
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, Главный редактор

Ключевым партнером британского коллектива стала IT-корпорация с 300 000 сотрудников

Команда Формулы 1 Aston Martin (до недавнего времени носившая имя Racing Point) официально объявила о контракте c американской IT-корпорацией Cognizant.

Новый партнер станет титульным спонсором британского коллектива – одновременно с объявлением о контракте полное имя команды на всех ее цифровых платформах было изменено на Aston Martin Cognizant F1 Team. Также логотип Cognizant появился на специальном стенде с названием команды на въезде на базу команды в Сильверстоуне (на заглавном фото).

 

Фото: Aston Martin Racing

Корпорация Cognizant Technology Solution специализируется на высокосложном программном обеспечении для нужд промышленности, и в настоящий момент в контролирующихся ей компаниях работает около 300 тысяч человек.

Cognizant заменила в роли титульного спонсора британской команды компанию BWT, специализирующуюся на технологиях водоподготовки. Наблюдатели считают, что это позволит Aston Martin пойти навстречу желанию руководства перекрасить свои болиды в темно-зеленый цвет, который в прошлом был традиционным для британских гоночных команд.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Racing Point
Автор Кирилл Качнов

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