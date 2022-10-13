Aston Martin наняла себе своего Марко. Он соотечественник Алонсо

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Команда Aston Martin объявила о назначении бывшего гонщика Формулы 1 Педро де ла Росы своим официальным представителем. Испанец будет не только представлять команду на официальных маркетинговых мероприятиях, но и станет консультировать ее при создании собственной программы поддержки молодых пилотов.

Таким образом де ла Роса фактически займется той же работой, что для Red Bull делает Хельмут Марко. Прежде подобную роль для Mercedes выполнял Ники Лауда, а для Alpine до недавних пор таким человеком был Ален Прост.

Де ла Роса выступал за команды Sauber, Arrows и McLaren. Его лучшим достижением стало второе место в Гран При Венгрии в 2006 году. Всего он провел 107 Гран При в карьере.

Новый представитель Aston Martin уже успел выступить в поддержку своего соотечественника Фернандо Алонсо, который со следующего сезона будет выступать за команду. Так, он заявил, что двукратный чемпион мира не идеально владеет английским, а потому порой его слова кажутся грубыми. И что 41-летний возраст не помеха, так как сам де ля Роса успешно выступал и в 40 лет.