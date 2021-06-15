Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Эрикссон рассказал, как 8 лет жил без побед
Формула 1 Новости

Aston Martin наймет более 200 новых сотрудников

Автор:
, редактор

Команда из Сильверстоуна строит планы по глобальному развитию

Aston Martin наймет более 200 новых сотрудников

Раньше Force India была одной из самых маленьких команд Формулы 1, имея 400 сотрудников и бюджет 90 млн долларов в год. При этом, эффективное использование ресурсов позволяло команде занимать места в первой пятерке Кубка конструкторов.

В 2018 году коллектив оказался на грани банкротства и его приобрел миллиардер Лоуренс Стролл. К 2020 году он довел штат до 535 человек, а бюджет перевалил за $100 млн в год. 

С 2021 года команда выступает под брендом Aston Martin, и ее владельцы готовы пойти на новые траты. С этого сезона в Ф1 действует потолок бюджетов в размере $145 млн в год, при этом в 2022 году он понизится еще на $5 млн.

Тем не менее, у Aston Martin есть еще от 10 до 20 млн под потолком, и команда намерена потратить их на расширение штата. Сейчас Aston Martin строит новую базу, а параллельно с этим намерена довести число сотрудников до 800.

«Если мы хотим бороться с тремя топ-командами, мы должны соревноваться с ними и в плане сотрудников, – цитирует босса Aston Martin Отмара Сафнауэра AMuS. – Полгода работы под потолком бюджетов показали, что идеальным размером команды будет 800 человек.

У Mercedes, Ferrari и Red Bull их сейчас больше, но они тоже будут двигаться к этому числу. Сейчас они вписываются в лимит только потому, что часть их сотрудников работает не на полной ставке».

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Эрикссон рассказал, как 8 лет жил без побед

Предыдущая новость

Эрикссон рассказал, как 8 лет жил без побед
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Анализ: что будет с Расселлом в Mercedes

2
Формула 1

СМИ: Расселлу сказали о переходе в Mercedes

3
Формула 1

Интервью Квята: звонки из Red Bull, Алонсо и переход в NASCAR

1дн
4
Формула 1

Бергер заступился за Мазепина перед Шумахерами

5
Формула 1

СМИ: Расследование Pirelli указало на махинации Red Bull с шинами

3дн
Самое важное:
Aston Martin наймет более 200 новых сотрудников
Формула 1

Aston Martin наймет более 200 новых сотрудников

3мин
Эрикссон рассказал, как 8 лет жил без побед
Indy

Эрикссон рассказал, как 8 лет жил без побед

Анализ: что будет с Расселлом в Mercedes
Формула 1

Анализ: что будет с Расселлом в Mercedes

СМИ: Расселлу сказали о переходе в Mercedes
Формула 1

СМИ: Расселлу сказали о переходе в Mercedes

Бергер заступился за Мазепина перед Шумахерами
Формула 1

Бергер заступился за Мазепина перед Шумахерами

Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Иван Матушкин Больше от
Иван Матушкин
Эрикссон рассказал, как 8 лет жил без побед Детройт
IndyCar

Эрикссон рассказал, как 8 лет жил без побед

Анализ: что будет с Расселлом в Mercedes Гран При Канады
Формула 1

Анализ: что будет с Расселлом в Mercedes

СМИ: Расселлу сказали о переходе в Mercedes
Формула 1

СМИ: Расселлу сказали о переходе в Mercedes

Aston Martin Racing Больше от
Aston Martin Racing
Когда Aston Martin станет чемпионом мира? Отвечает босс команды
Формула 1

Когда Aston Martin станет чемпионом мира? Отвечает босс команды

Феттель перестроил работу Aston Martin. Пока на брифингах
Формула 1

Феттель перестроил работу Aston Martin. Пока на брифингах

Феттель: После аварии Ферстаппена ждал следующего Гран При Азербайджана
Формула 1

Феттель: После аварии Ферстаппена ждал следующего

Самое читаемое Сегодня

СМИ: Расселлу сказали о переходе в Mercedes
Формула 1 Формула 1

СМИ: Расселлу сказали о переходе в Mercedes

Анализ: что будет с Расселлом в Mercedes
Формула 1 Формула 1

Анализ: что будет с Расселлом в Mercedes

Интервью Квята: звонки из Red Bull, Алонсо и переход в NASCAR
Формула 1 Формула 1

Интервью Квята: звонки из Red Bull, Алонсо и переход в NASCAR

СМИ: Расследование Pirelli указало на махинации Red Bull с шинами
Формула 1 Формула 1

СМИ: Расследование Pirelli указало на махинации Red Bull с шинами

В Williams уход Расселла назвали большой потерей
Формула 1 Формула 1

В Williams уход Расселла назвали большой потерей

Бергер заступился за Мазепина перед Шумахерами
Формула 1 Формула 1

Бергер заступился за Мазепина перед Шумахерами

Эрикссон рассказал, как 8 лет жил без побед
IndyCar IndyCar

Эрикссон рассказал, как 8 лет жил без побед

Марко: Пусть Боттас не звонит в Red Bull
Формула 1 Формула 1

Марко: Пусть Боттас не звонит в Red Bull

Самое важное:

Aston Martin наймет более 200 новых сотрудников
Формула 1 Формула 1

Aston Martin наймет более 200 новых сотрудников

Эрикссон рассказал, как 8 лет жил без побед
IndyCar IndyCar

Эрикссон рассказал, как 8 лет жил без побед

Анализ: что будет с Расселлом в Mercedes
Формула 1 Формула 1

Анализ: что будет с Расселлом в Mercedes

СМИ: Расселлу сказали о переходе в Mercedes
Формула 1 Формула 1

СМИ: Расселлу сказали о переходе в Mercedes

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.