Aston Martin наймет более 200 новых сотрудников

Раньше Force India была одной из самых маленьких команд Формулы 1, имея 400 сотрудников и бюджет 90 млн долларов в год. При этом, эффективное использование ресурсов позволяло команде занимать места в первой пятерке Кубка конструкторов.

В 2018 году коллектив оказался на грани банкротства и его приобрел миллиардер Лоуренс Стролл. К 2020 году он довел штат до 535 человек, а бюджет перевалил за $100 млн в год.

С 2021 года команда выступает под брендом Aston Martin, и ее владельцы готовы пойти на новые траты. С этого сезона в Ф1 действует потолок бюджетов в размере $145 млн в год, при этом в 2022 году он понизится еще на $5 млн.

Тем не менее, у Aston Martin есть еще от 10 до 20 млн под потолком, и команда намерена потратить их на расширение штата. Сейчас Aston Martin строит новую базу, а параллельно с этим намерена довести число сотрудников до 800.

«Если мы хотим бороться с тремя топ-командами, мы должны соревноваться с ними и в плане сотрудников, – цитирует босса Aston Martin Отмара Сафнауэра AMuS. – Полгода работы под потолком бюджетов показали, что идеальным размером команды будет 800 человек.

У Mercedes, Ferrari и Red Bull их сейчас больше, но они тоже будут двигаться к этому числу. Сейчас они вписываются в лимит только потому, что часть их сотрудников работает не на полной ставке».