Руководитель команды Aston Martin Отмар Сафнауэр согласился с мнением босса Mercedes Тото Вольфа, что машины с т.н. малым углом атаки больше других потеряли из-за изменений в правилах, потребовавших пересмотреть конфигурацию днища и диффузора.

«Похоже, что такие автомобили в межсезонье потеряли больше, чем машины с большим углом атаки, – заявил Сафнауэр на субботней пресс-конференции в паддоке Гран При Бахрейна. – Можно сравнить нас с Mercedes по прошлогодним временам на этой трассе. Мы отыграли у Mercedes одну десятую, а машины с большим углом атаки – семь-восемь десятых, а то и целую секунду. Это достаточно серьезная проблема, и нам придется очень основательно потрудиться, чтобы ее решить».

Напомним, в настоящий момент в Формуле 1 есть два принципиально разных подхода к повышению уровня прижимной силы. Mercedes предпочитает добиваться цели с помощью увеличения площади днища (ради чего время от времени увеличивает длину болида). Red Bull же создает т.н. машины с большим углом атаки – повышение дорожного просвета в районе задних колес приводят к увеличению угла между асфальтом и днищем болида.

В недалеком прошлом подход Red Bull был популярным среди команд Ф1, но в последние годы ситуация меняется. Команда Aston Martin (выступавшая тогда под именем Racing Point) год назад по сути скопировала чемпионский Mercedes 2019 года. Таким образом, и прошлогодний болид коллектива, и нынешний (являющийся доработанной версией прошлогоднего) имеют малый угол атаки.

«Что касается хода уик-энда, мы постепенно продвигаемся в вопросе поиска оптимальных настроек и оптимального баланса машины, – продолжил Сафнауэр. – Как только сбалансируем ее поведение – будем искать возможности сделать машину быстрее. Мы добились определенного прогресса в области квалификационного темпа – и уверен, нам есть куда прогрессировать дальше. На предсезонных тестах у нас не было возможности выжать из машины максимум – поэтому по ходу гоночного уик-энда мы узнали много нового о том, как болид ведет себя на пределе. Но в ближайший день будет важно, какой у нашего автомобиля гоночный темп».