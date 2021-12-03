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Формула 1 / Гран При Саудовской Аравии Новости

Aston Martin хочет создать мотор для Формулы 1

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Пока у британской команды нет нужных технологий – но право голоса при решении важных вопросов в этой сфере коллектив уже запросил

Aston Martin хочет создать мотор для Формулы 1

В нынешнем сезоне Ф1 Aston Martin располагается только на 7-й позиции в Кубке конструкторов. И хотя у коллектива были отдельные проблески по ходу года, на данный момент прогресс британской команды застопорился.

При этом у владельца команды Лоуренса Стролла и руководителя коллектива Отмара Сафнауэра большие планы на будущие годы. Сейчас они строят новую базу, переманивают сотрудников из более сильных команд и – как выяснилось из недавней публикации в немецком издании Auto Motor und Sport – даже подумывают о создании собственного двигателя.

Как утверждают немецкие журналисты, Лоуренс Стролл недавно подал заявку на вхождение в состав рабочей группы по силовым установкам – в заседаниях которой не участвуют представители команд, закупающих моторы на стороне (а в настоящий момент Aston Martin является именно такой).

Впрочем, очевидно, что пока в распоряжении британской компании нет необходимых технологий. В теории Aston Martin может объединить усилия с концерном Volkswagen, шансы на приход которого в Ф1 увеличиваются – однако на роль партнеров для марок Audi и Porsche сватают уже чуть ли не половину команд чемпионата.

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