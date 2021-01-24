Феттель против Стролла: Aston Martin нужно сократить разрыв внутри команды

Aston Martin вернется в автогонки в 2021 году, но команда во многом останется прошлогодней Racing Point. Однако есть элемент, который она в сравнении с прошлым сезоном точно захочет изменить.

Себастьяну Феттелю и Лэнсу Строллу предстоит войти в историю, так как их первые очки в 2021 году станут первыми в истории для Aston Martin в Формуле 1. Однако настоящим мерилом их успеха станет общая сумма очков по итогам сезона.

В прошлом году Racing Point проиграла битву за третье место в Кубке конструкторов McLaren. Но учитывая, что техника в 2021-м во многом останется такой же, какой была год назад, в новом сезоне мы можем ждать повторения той плотной борьбы.

В прошлом году Racing Point уступила сопернику всего семь очков. Это было вызвано как штрафом в 15 очков за нарушения при изготовлении тормозных воздухозаборников, так и нестабильными результатами, проблемами с надежностью и авариями.

Однако еще одним важным фактором против Racing Point была разница между ее пилотами. Серхио Перес завершил сезон на четвертом месте, уступив лишь Хэмилтону, Боттасу и Ферстаппену, а вот Лэнс Стролл оказался в таблице на 11-м месте. Такой же разрыв был у пары пилотов Renault (Риккардо пятый, Окон – 12-й), что объясняет успех McLaren в сражении середняков (у них Сайнс стал шестым, а Норрис – девятым).

Серхио Перес, Racing Point RP20, одерживает первую победу в карьере Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Понятно, что свою роль сыграла удача. Так, победа Переса на Гран При Сахира существенно увеличила его багаж очков. В то же время, на Гран При Бахрейна он из-за невезения упустил верный подиум, и был вынужден сойти в Абу-Даби. Так же не забудем о двух Гран При, пропущенных из-за коронавируса.

Но о факторе удачи можно спорить бесконечно, а вот разрыв между напарниками – бесспорно важный фактор в Формуле 1. Например, будь Алекс Элбон поближе к Максу Ферстаппену в чемпионат, он наверняка не уступил бы Пересу свое место в Red Bull.

Так что если в 2021-м Aston Martin хочет набрать максимум возможных очков, кроме прочего команде надо позаботиться о более равном выступлении пилотов.

Феттель – новичок в команде, и ожидания от него одновременно низкие и высокие. С одной стороны, он должен адаптироваться в новом коллективе, а с другой – он четырехкратный чемпион мира. Стролла же в команде знают хорошо, но вот его результат относительно Переса в прошлом сезоне был ужасным.

22-летний канадец проводил четвертый сезон в Ф1 и временами действовал блестяще. Например, став третьим в квалификации в Венгрии (четвертое место в гонке), или взяв поул и пролидировав полгонки в Турции. Стоит заметить и четвертое место в Испании. Но вместе с этим просветами были и куда худшие выступления.

Например, в Монце он должен был оказаться куда выше третьего места, ведь после рестарта уступал только позэе оштрафованному Хэмилтону. Но позволил себя обогнать Гасли и Сайнсу. А став третьим в Сахире Лэнс уступил две позиции своему напарнику Пересу, который после аварии на первом круге откатывался на последнее место.

Довершил картину ужасный отрезок Стролла между Муджелло и Турцией, когда он за пять гонок не взял ни одного очка. В Тоскане Лэнс попал в аварию из-за прокола, когда шел четвертым. В Сочи его на первом круге выбил из гонки Шарль Леклер. Германию он пропустил из-за проблем с желудком, а потом заразился ковидом. В Португалии столкнулся с Леклером и сошел, а в Имоле не смог продолжить гонку после третьей остановки.

«Я еще пару этапов чувствовал последствия коронавируса, – рассказывал Лэнс Motorsport.com. – Было очень тяжело. Между Россией и Португалией я не пилотировал почти месяц, не тренировался, потерял много мышц. Было трудно вернуться. Но после Имолы я вернул форму».

Lance Stroll, Racing Point, третье место Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Пилот говорил, что после болезни чувствовал головные боли, был усталым и ленивым, не похожим на себя. Однако инциденты в Турции и Имоле не стал с этим связывать, отметив, что неприятности случаются.

Хотя 2020-й и стал пока лучшим сезоном в карьере Стролла, сам он назвал его годом упущенных возможностей. И ни он, ни Aston Martin не могут позволить себе его повторения в 2021-м. Если темп машины останется тем же, что год назад, команда должна вновь целиться на третье место в Кубке конструкторов и завоевать как можно больше подиумов.

В прошлом сезоне Racing Point решила строить свой болид на базе чемпионской машины Mercecedes и это окупилось – Стролл назвал RP20 лучшей машиной, которую ему доводилось пилотировать.

«Это был большой шаг в сравнении с 2019-м, – говорил канадец. – Прижимной силы стало намного больше, и это сделало разницу.

С хорошей машиной ты добиваешься хороших результатов. А от них приходит уверенность. А вот плохие машины иногда били по мне, особенно в начале карьеры. Ты сидишь в плохой машине и даже не знаешь, как бы справился в хорошей, и начинаешь сомневаться в себе.

В 2020-м я многое себе доказал, ответил на множество собственных вопросов».

Иногда в Ф1 случаются странные вещи, когда команды и пилоты заходят на прежде невиданные им территории. Вспомните хотя бы прошлогодние ошибки Mercedes в Монце и Сахире. Возможно, Aston Martin извлечет уроки из прошлогодней работы Racing Point.

Теперь у них есть пилот, который уладил внутренние сомнения. А другой знает, как добиваться успеха в Ф1. И с ними двумя бренд должен написать новую главу в своей истории.