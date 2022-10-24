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Формула 1 Новость

Aston Martin и FIA почти договорились о наказании за бюджетное нарушение

Команда из Сильверстоуна признала нарушение, что позволяет задействовать упрощенную процедуру

Адам Купер
Автор:
Aston Martin и FIA почти договорились о наказании за бюджетное нарушение
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В начале октября был опубликован отчет о выполнении командами Формулы 1 правил ограничения бюджетов в 2021 году. Из краткого документа следовало, что семь команд получили сертификаты соответствия, а к трем есть вопросы. 

При этом Williams уже урегулировала все претензии до момента публикации, заплатив штраф в $25 000 за позднюю подачу документов, а ситуация с Red Bull уже несколько недель остается едва ли не главной темой в паддоке

Между тем, в списке нарушителей была и Aston Martin, у которой нашли процессуальные нарушения. В команде рассказали, что уже некоторое время ведут диалог с FIA и на неделе перед Гран При Мексики рассчитывают окончательно закрыть все вопросы. 

В Сильверстоуне согласилась признать нарушение, что позволяет использовать упрощенную процедуру при определении наказания и избежать жестких мер со стороны руководящего органа.

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«Мы в активном диалоге с FIA, – рассказал глава Aston Майк Крак, отвечая на вопрос Motorsport.com. – Думаю, мы постараемся все завершить в ближайшие дни. По ходу уик-энда в Остине наши консультации продолжались. Я практически уверен, что скоро вопрос будет закрыт».  

Крак добавил, что выявленные нарушения не нанесли бренду имиджевых потерь: «Это сложный вопрос и очень сложные правила. Я не испытываю разочарования. Это просто показывает, что в будущем мы должны лучше справляться с этой работой, чтобы не было таких сложностей. 

Как по мне, важнее всего то, что мы не превысили лимит. Дело лишь в процедурных вопросах».

Лэнс Стролл, Aston Martin AMR22

Лэнс Стролл, Aston Martin AMR22

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Пока что подробности о том, что именно команда делала не так, по-прежнему не преданы огласке. Но источники говорят, что дело в особенностях британского налогового законодательства, которые Aston и федерация интерпретировали по-разному. Крак не стал говорить на эту тему. 

«Я бы предпочел сначала подписать соглашение, – объяснил глава Aston Martin. – Будет пресс-релиз от FIA, согласованный с нами. Уже в ближайшие дни детали станут известны». 

Он не уточнил, когда именно можно ждать официальной публикации, но пояснил, что этот вопрос никак не связан с переговорами FIA и Red Bull, которые недавно пришлось отложить из-за кончины Дитриха Матешица. 

«Это две не связанных между собой истории, – пояснил Крак. – И нашу надо заканчивать как можно быстрее. Ведь это другая ситуация, у нас нет перерасхода.

Тут все зависит от FIA. Сейчас много переездов, но уже в этот уик-энд мы продвинулись еще на пару шагов. Ждать осталось немного». 

Какого именно штрафа можно ожидать за допущенные Aston Martin нарушения, руководитель команды не раскрыл.

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