Aston Martin и Alpine оштрафовали за толчею на пит-лейне

Квалификация в Монце славится тем, что грамотное использование слип-стрима может принести ждесь до семи десятых секунды. Потому во всех командах стремятся как можно позже отправить своих пилотов на трассу, чтобы обеспечить им выгодное положение на трассе.

Это приводит к тому, что много гонщиков одновременно выезжает из своих боксов на пит-лейн, где возникают настоящие заторы.

В эту пятницу такая ситуация имела место на последних минутах второго сегмента.

Себастьян Феттель и Лэнс Стролл одновременно стартовали из гаражей, когда мимо ехали Льюис Хэмилтон с Серхио Пересом. Вскоре затор усугубил Эстебан Окон.

Судьи изучили эту ситуацию и пришли к выводу, что команды Aston Martin и Alpine выпустили своих гонщиков так, что это создало опасность для соперников. Обеим назначили финансовые штрафы.

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