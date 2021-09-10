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Формула 1 / Гран При Италии Новости

Aston Martin и Alpine оштрафовали за толчею на пит-лейне

Автор:
, редактор Ф1 (Global)

Двум командам придется выплатить по 5000 евро за небезопасный выпуск своих пилотов из гаража

Aston Martin и Alpine оштрафовали за толчею на пит-лейне

Квалификация в Монце славится тем, что грамотное использование слип-стрима может принести ждесь до семи десятых секунды. Потому во всех командах стремятся как можно позже отправить своих пилотов на трассу, чтобы обеспечить им выгодное положение на трассе.

Это приводит к тому, что много гонщиков одновременно выезжает из своих боксов на пит-лейн, где возникают настоящие заторы. 

В эту пятницу такая ситуация имела место на последних минутах второго сегмента. 

 

Себастьян Феттель и Лэнс Стролл одновременно стартовали из гаражей, когда мимо ехали Льюис Хэмилтон с Серхио Пересом. Вскоре затор усугубил Эстебан Окон. 

Судьи изучили эту ситуацию и пришли к выводу, что команды Aston Martin и Alpine выпустили своих гонщиков так, что это создало опасность для соперников. Обеим назначили финансовые штрафы.

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