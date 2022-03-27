Aston Martin: Феттель полностью выздоровел, но приехать не успел

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Себастьян Феттель пропускает уже второй подряд этап Формулы 1 после того, как накануне Гран При Бахрейна у него обнаружили коронавирус. По поводу Саудовской Аравии команда только в пятницу подтвердила, что вместо Феттеля вновь поедет Нико Хюлькенберг.

В Джидде новый глава Aston Martin Майк Крак подтвердил, что отсутствие Феттеля связано с формальными процедурами, и что в плане здоровья пилот полностью излечился.

«В четверг мы целый день были на связи с Себастьяном, – сказал Феттель. – Он был очень бодрым, участвовал во всех наших совещаниях, делился своим мнением. Мы до конца надеялись, что он сможет принять участие в Гран При, но в какой-то момент стало понятно, что мы просто не успеваем собрать все документы, успеть посадить на самолет, все эти формальности.

Нам нужно было принимать решение. И поскольку Себастьян отсутствовал, мы выбрали Нико».