Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Билеты
Предыдущая / Почему Шумахер пропустит гонку? Дело не в здоровье Следующая / Технический брифинг: AlphaTauri скопировала зеркала Mercedes
Формула 1 / Гран При Саудовской Аравии Новости

Aston Martin: Феттель полностью выздоровел, но приехать не успел

Пилот основного состава команды излечился от коронавируса

Автор:
, Редактор
Aston Martin: Феттель полностью выздоровел, но приехать не успел
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Себастьян Феттель пропускает уже второй подряд этап Формулы 1 после того, как накануне Гран При Бахрейна у него обнаружили коронавирус. По поводу Саудовской Аравии команда только в пятницу подтвердила, что вместо Феттеля вновь поедет Нико Хюлькенберг.

В Джидде новый глава Aston Martin Майк Крак подтвердил, что отсутствие Феттеля связано с формальными процедурами, и что в плане здоровья пилот полностью излечился.

«В четверг мы целый день были на связи с Себастьяном, – сказал Феттель. – Он был очень бодрым, участвовал во всех наших совещаниях, делился своим мнением. Мы до конца надеялись, что он сможет принять участие в Гран При, но в какой-то момент стало понятно, что мы просто не успеваем собрать все документы, успеть посадить на самолет, все эти формальности.

Нам нужно было принимать решение. И поскольку Себастьян отсутствовал, мы выбрали Нико».

Читайте также:
Поделились
Почему Шумахер пропустит гонку? Дело не в здоровье
Предыдущая новость

Почему Шумахер пропустит гонку? Дело не в здоровье
Следующая новость

Технический брифинг: AlphaTauri скопировала зеркала Mercedes

Технический брифинг: AlphaTauri скопировала зеркала Mercedes
Больше от
Сергей Иванов
Баттон: У Хэмилтона есть выбор из двух зол Гран При Саудовской Аравии
Формула 1

Баттон: У Хэмилтона есть выбор из двух зол

Другович выиграл вторую гонку Ф2 в Джидде и стал лидером чемпионата Джидда
Формула 2

Другович выиграл вторую гонку Ф2 в Джидде и стал лидером чемпионата

Марко разложил по полочкам плюсы и минусы топ-команд Гран При Саудовской Аравии
Формула 1

Марко разложил по полочкам плюсы и минусы топ-команд

Себастьян Феттель Больше от
Себастьян Феттель
Ральф Шумахер: Строллу стоит подыскать новое хобби
Формула 1

Ральф Шумахер: Строллу стоит подыскать новое хобби

Aston Martin: Не уверены, что Феттель поправится к Джидде Гран При Саудовской Аравии
Формула 1

Aston Martin: Не уверены, что Феттель поправится к Джидде

Официально: Феттель пропустит Гран При Бахрейна Гран При Бахрейна
Формула 1

Официально: Феттель пропустит Гран При Бахрейна

Aston Martin Racing Больше от
Aston Martin Racing
Хюлькенберг приготовился к сложнейшей гонке в жизни Гран При Саудовской Аравии
Формула 1

Хюлькенберг приготовился к сложнейшей гонке в жизни

350 грамм. Столько краски сняли с болида Aston Martin
Формула 1

350 грамм. Столько краски сняли с болида Aston Martin

Победа над «козлением» стоила Aston Martin 0,75 секунды Гран При Бахрейна
Формула 1

Победа над «козлением» стоила Aston Martin 0,75 секунды

Самое важное:

Баттон: У Хэмилтона есть выбор из двух зол
Формула 1 Формула 1

Баттон: У Хэмилтона есть выбор из двух зол

Как новый техрегламент Ф1 помог Шумахеру попасть в аварию в Джидде
Формула 1 Формула 1

Как новый техрегламент Ф1 помог Шумахеру попасть в аварию в Джидде

Хюлькенберг приготовился к сложнейшей гонке в жизни
Формула 1 Формула 1

Хюлькенберг приготовился к сложнейшей гонке в жизни

Марко разложил по полочкам плюсы и минусы топ-команд
Формула 1 Формула 1

Марко разложил по полочкам плюсы и минусы топ-команд

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.