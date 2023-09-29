Aston Martin F1 понесла по итогам 2022 года убытки в £53 млн

Такие потери по итогам прошедшего года выглядят особенно внушительно на фоне роста доходов от спонсоров и призовых на £32 млн по сравнению с предыдущим сезоном.

Сейчас юридически командой владеет компания AMR GP Limited, которая, в свою очередь, является дочерней структурой AMR GP Holdings Limited.

Оборот средств в 2022-и оказался гораздо больше, чем в 2021-м: £188,7 млн против £150,4 млн. Прежде всего это связано со значительным увеличением расходов: чтобы заложить фундамент своих успехов в нынешнем сезоне, команда потратила £152 млн против $107,7 млн в предыдущий период.

С учетом субсидий и еще ряда факторов все это привело к общим убыткам в £52,9 млн (почти $65 млн) по итогам 2022 года. Хотя и в 2021-м AMR тоже была далеко не прибыльной, потеряв £43,3 млн.

Логотип Aston Martin на носовом обтекателе Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

В отчете Aston Martin также можно отыскать общее количество сотрудников команды: это 504 человека, из которых 81 занимают административные должности, а еще 423 заняты «созданием, производством и техническими вопросами» – годом ранее эта цифра составляла 401 человека.

Там же приведена величина инвестиций в новую базу в Сильверстоуне – по состоянию на 31 декабря 2021-го они достигли £64,9 млн.

Еще одна очень интересная цифра – это размер вложений со стороны материнской компании Aston Martin Lagonda: в 2021-м они составляли скромные £844 тыс, однако в 2022-м разом подскочили до £19,2 млн.

Наконец, в отчетности отыскалась весьма любопытная деталь: в прошлом году Aston Martin выплатила $1,8 млн компании Falcon Racing Services Inc за «предоставление гоночных сервисов» ее пилоту Лэнсу Строллу. При этом Falcon, в свою очередь, обеспечила команде спонсорский бюджет в $1,1 млн.