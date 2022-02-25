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Формула 1 / Предсезонные тесты в Барселоне Новости

Aston Martin досрочно завершила тесты

Механики не смогли починить машину после поломки в утреннюю сессию

Aston Martin досрочно завершила тесты
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Опасения по поводу неисправности болида Aston Martin подтвердились. Команда официально объявила, что их машина не вернется на трассу до конца послеобеденной сессии. Теперь мы увидим Aston Martin только на тестах в Бахрейне.

Поломка случилась незадолго до конца утренней сессии тестов. Себастьян Феттель был вынужден остановиться на трассе, когда от его болида пошел дым. Позже команда подтвердила небольшую утечку и возгорание масла и сообщила, что механики работают над решением проблемы.

Судя по всему, оперативно устранить неисправность не удалось. После обеда за руль машины должен был сесть Лэнс Стролл.

Помимо Aston Martin, из-за поломок досрочно тесты завершили Alpine и Haas.

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