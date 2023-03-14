Motorsport Business
Aston Martin договорилась с культовым спонсором из истории Ф1
На бортах зеленых машин в предстоящий уик-энд появятся логотипы авиакомпании Saudia, которая без малого полвека назад поддерживала Williams
Наклейки Saudia стала частью культовой бело-зеленой ливреи молодой команды Фрэнка Уильямса – они появились еще на частной March в 1977 году и перекочевали на FW06 в сезоне-78. Уже годом позже Клей Регаццони принес Williams первую победу, а в 1980-м Алан Джонс стал чемпионом мира.
Сотрудничество продлилось до 1984 года, после чего Saudia надолго покинула мир гонок, однако не так давно вновь напомнила о себе в Формуле Е.
В преддверии домашнего для компании Гран При Саудовской Аравии Aston Martin объявила о спонсорском контракте с ней, назвав его «стратегическим альянсом».
В официальном объявлении нет информации о сроках действия соглашения.
Сейчас у Aston уже есть саудовский спонсор, нефтяная компания Aramco.
Мнение: сценарий Гран При в Джидде будет совсем не таким, как в Бахрейне
В Лондоне задумали провести городскую гонку Ф1
Самое важное:
«Они видят во мне злодея». Хорнер обиделся на болельщиков Льюиса
«Они видят во мне злодея». Хорнер обиделся на болельщиков Льюиса «Они видят во мне злодея». Хорнер обиделся на болельщиков Льюиса
FIA пересмотрела подход к штрафным баллам для пилотов Ф1
FIA пересмотрела подход к штрафным баллам для пилотов Ф1 FIA пересмотрела подход к штрафным баллам для пилотов Ф1
Алонсо: Свою реальную силу мы поймем после Австралии
Алонсо: Свою реальную силу мы поймем после Австралии Алонсо: Свою реальную силу мы поймем после Австралии
Почему Ньюи – лучший конструктор в Формуле 1? Прост объяснил
Почему Ньюи – лучший конструктор в Формуле 1? Прост объяснил Почему Ньюи – лучший конструктор в Формуле 1? Прост объяснил
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.