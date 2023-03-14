Aston Martin договорилась с культовым спонсором из истории Ф1

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Наклейки Saudia стала частью культовой бело-зеленой ливреи молодой команды Фрэнка Уильямса – они появились еще на частной March в 1977 году и перекочевали на FW06 в сезоне-78. Уже годом позже Клей Регаццони принес Williams первую победу, а в 1980-м Алан Джонс стал чемпионом мира.

Сотрудничество продлилось до 1984 года, после чего Saudia надолго покинула мир гонок, однако не так давно вновь напомнила о себе в Формуле Е.

В преддверии домашнего для компании Гран При Саудовской Аравии Aston Martin объявила о спонсорском контракте с ней, назвав его «стратегическим альянсом».

В официальном объявлении нет информации о сроках действия соглашения.

Сейчас у Aston уже есть саудовский спонсор, нефтяная компания Aramco.