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Формула 1 / Гран При Саудовской Аравии Новость

Aston Martin договорилась с культовым спонсором из истории Ф1

На бортах зеленых машин в предстоящий уик-энд появятся логотипы авиакомпании Saudia, которая без малого полвека назад поддерживала Williams

Адам Купер
Автор:
Aston Martin договорилась с культовым спонсором из истории Ф1
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Наклейки Saudia стала частью культовой бело-зеленой ливреи молодой команды Фрэнка Уильямса – они появились еще на частной March в 1977 году и перекочевали на FW06 в сезоне-78. Уже годом позже Клей Регаццони принес Williams первую победу, а в 1980-м Алан Джонс стал чемпионом мира. 

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Сотрудничество продлилось до 1984 года, после чего Saudia надолго покинула мир гонок, однако не так давно вновь напомнила о себе в Формуле Е. 

В преддверии домашнего для компании Гран При Саудовской Аравии Aston Martin объявила о спонсорском контракте с ней, назвав его «стратегическим альянсом». 

В официальном объявлении нет информации о сроках действия соглашения.

Сейчас у Aston уже есть саудовский спонсор, нефтяная компания Aramco.

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