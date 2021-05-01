Aston Martin дала Строллу и Феттелю разные машины

Себастьян Феттель уступил Лэнсу Строллу в двух квалификациях и гонках Формулы 1 на старте сезона и на пятничных тренировках в Португалии вновь был медленнее напарника. Однако немец заверил, что его это не расстраивает, поскольку у Стролла есть преимущество по части машины.

«У него немного другая спецификация [болида] на этом этапе, и мы знали об этом заранее, – сказал Феттель немецкому каналу Sky. – Надеюсь, благодаря ей он сделает шаг вперед».

Бывший пилот Формулы 1 Ральф Шумахер отметил, что Aston Martin не впервые дает напарникам разные машины: «Такое уже было в прошлом году – Перес расстраивался, что у него совсем не та машина, что у Стролла. Но это маленькая команда, они хотят сначала посмотреть, сработают ли обновления. Как бы глупо это ни звучало, но сейчас Лэнс их быстрейший пилот».