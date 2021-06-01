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Формула 1 Новости

Aston Martin будет продвигать ЛГБТ в Ф1

Автор:
, редактор

Механиков будут избавлять от гомофобии на семинарах

Aston Martin будет продвигать ЛГБТ в Ф1

Aston Martin заключила партнерское соглашение с движением Racing Pride, которое создано для продвижения ЛГБТ в автоспорте. Компании планируют совместную работу на протяжении июня для борьбы за разнообразие сексуальных ориентаций и гендеров в Формуле 1.

На Гран При Франции на болидах Aston Martin появится логотип Racing Pride.

«Поздравляю людей, которые добились прогресса в обсуждении большей инклюзивности [Ф1], – цитирует пилота Aston Martin Себастьяна Феттеля ESPN. – В то же время, я понимаю, что еще многое надо сделать, чтобы изменить подход и устранить оставшийся негатив».

Racing Pride была создана в 2019 году британским гонщиком на выносливость Ричардом Моррисом. Сам он за год до этого объявил о своей нетрадиционной сексуальной ориентации в соцсетях. 

Aston Martin и Racing Pride будут вместе проводить практические семинары и лекции для работников команд Ф1 для борьбы с гомофобией. По словам самого Морриса, агрессивная гомофобия в автоспорте встречается редко, при этом предрассудков в паддоке хватает. 

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Феттель возродится после Монако? Мнение Зурера

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Феттель возродится после Монако? Мнение Зурера
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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Себастьян Феттель
Команды Aston Martin Racing
Автор Иван Матушкин

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