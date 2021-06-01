Aston Martin будет продвигать ЛГБТ в Ф1

Aston Martin заключила партнерское соглашение с движением Racing Pride, которое создано для продвижения ЛГБТ в автоспорте. Компании планируют совместную работу на протяжении июня для борьбы за разнообразие сексуальных ориентаций и гендеров в Формуле 1.

На Гран При Франции на болидах Aston Martin появится логотип Racing Pride.

«Поздравляю людей, которые добились прогресса в обсуждении большей инклюзивности [Ф1], – цитирует пилота Aston Martin Себастьяна Феттеля ESPN. – В то же время, я понимаю, что еще многое надо сделать, чтобы изменить подход и устранить оставшийся негатив».

Racing Pride была создана в 2019 году британским гонщиком на выносливость Ричардом Моррисом. Сам он за год до этого объявил о своей нетрадиционной сексуальной ориентации в соцсетях.

Aston Martin и Racing Pride будут вместе проводить практические семинары и лекции для работников команд Ф1 для борьбы с гомофобией. По словам самого Морриса, агрессивная гомофобия в автоспорте встречается редко, при этом предрассудков в паддоке хватает.