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Формула 1 / Гран При Турции Новости

Асфальт трассы в Турции обстреляли водяными пушками

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Чтобы повысить уровня сцепления и избежать прошлогодних сложностей, покрытие «Стамбул-парка» подвергли особой обработке

Асфальт трассы в Турции обстреляли водяными пушками

Трасса в пригороде Стамбула не использовалась для гонок Формулы 1 после 2011 года, однако о ней вспомнили в 2020-м, когда в условиях пандемии боссам спорта пришлось верстать новый календарь.

Однако Гран При Турции прошел в условиях постоянных жалоб на состояние асфальта: его заменили незадолго до уик-энда, из-за чего выбранные Pirelli жесткие шины оказались недостаточно «цепкими».

Низкая температура и дождь дополнительно усложнили задачу участникам.

В этот раз стамбульский этап пройдет 8-10 октября. Прогноз обещает температуру около +20 градусов и вероятность дождя в субботу и воскресенье порядка 40%.

Как рассказал руководитель гонок Ф1 Майкл Маси, в рамках подготовки к гонке асфальт подвергли специальной обработке для повышения уровня сцепления. 

«Мы регулярно информируем команды о том, какие изменения происходят на трассах предстоящих этапов, – рассказал Маси по ходу медиа-сессии в Сочи. – Это касается барьеров, ограждений, ворот, чего угодно. Также это могут быть участки, где поменяли асфальт.

В Турции покрытие обработали водяными пушками, это лучший способ [повысить сцепление]. Такая обработка проводится регулярно. Прежде мы видели это, скажем, в Сингапуре. Там обычные городские дороги, где приходится регулярно менять асфальт». 

На вопрос о том, как он оценивает действия турецких организаторов в 2020 году, Маси ответил: «Тогда главным был вопрос выбора момента [для замены покрытия]. Мы сразу сказали это. А они объяснили со своей стороны».

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