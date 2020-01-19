Архитектор «Зандфорта» скрыл данные от команд Ф1

Сейчас трасса, которая примет Формулу 1 в первый числах мая, находится в процессе реконструкции, которую планируется завершить к концу февраля.

Спортивный директор Гран При Нидерландов и бывший гонщик Ф1 Ян Ламмерс рассказал, что архитектор трассы Ярно Дзаффелли намеренно скрывает от команд чемпионата информацию о характеристиках обновленной трассы, чтобы те не смогли подготовиться к предстоящему этапу на симуляторе – и тем самым активнее участвовали в заездах по ходу уик-энда.

«У Ярно множество данных, полученных на симуляторе, – сказал Ламмерс Motorsport.com. – Но все современные команды Ф1 работают с, я бы сказал, какими-то учеными. Поэтому, если он отправит им данные, те в мгновение ока перенесут их в свои симуляторы. А мы вовсе не хотим, чтобы подобное произошло.

Мы хотим, чтобы пилоты выезжали на трассу в пятничных тренировках, чтобы найти лучшие настройки. Это напоминает олдскульные гонки. Уик-энд, вероятно, станет более непредсказуемым.

Для гонщиков это будет своего рода вызовом. Команды регулярно просят Ярно прислать им данные, но он делает это в очень ограниченной степени. Он совершенно не хочет, чтобы в их распоряжении заранее было достаточно информации для подготовки на симуляторах».

В Зандфорте не считают, что их трасса с точки зрения конфигурации будет иметь что-то общее с другими. На вопрос, можно ли провести параллели с, например, «Хунгарорингом» или «Сузукой», Ламмерс ответил: «Нет, это будет уникальная трасса с двумя профилированными поворотами. Мы очень этим гордимся. Поворот "Люйендейк" получится даже эффектнее, чем мы ожидали – он будет на два метра выше, чем раньше. Гонщики будут практически спускаться с горки при выезде на главную прямую».

Третий поворот «Хугенхольц» тоже получит бэнкинг, чтобы сделать гонки зрелищнее.

«Этот поворот тоже будет особенным, – продолжил Ламмерс. – В теории благодаря наклону в нем машины могут проехать близко друг к другу. Затем на пути к следующему повороту трасса пойдет в гору, где мы увидим, кто достаточно храбр. В теории там можно будет обогнать, но сделать это может быть довольно сложно».

По пятницам пилоты нередко проводят много времени в боксах, экономя комплекты шин. Но в Нидерландах стремятся сделать так, чтобы болельщики на трибунах не скучали.

«Думаю, что гонщики проедут больше кругов в пятницу, чем в воскресенье. В первой тренировке они сразу отправятся на трассу. Им придется по-максимуму использовать тренировки, чтобы лучше настроить машину к квалификации и гонке», – добавил Ламмерс.

Дополнительная информация: Рональд Фординг