Аргентина собралась проводить Гран При Формулы 1
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Еще одна страна претендует на попадание в календарь «Королевских гонок».
Аргентинские власти намерены возобновить проведение Гран При Формулы 1. Новоиспеченный министр спорта страны Маттиас Ламменс заявил, что Аргентина хочет начать принимать этап в ближайшие годы.
«Мы хотели бы вернуть этап Формулы 1 в течение ближайших лет, – сказал Ламменс в интервью AS. – Для Аргентины это было бы интересно и на спортивном, и на туристическом уровне. Для этого потребуются большие инвестиции, но я думаю, мы можем получить их от частных спонсоров».
С 1953-го по 1998-й годы Аргентина приняла 21 Гран При Формулы 1. Гонки проходили на трассе в столице страны Буэнос-Айресе. Последний Гран При Аргентины выиграл Михаэль Шумахер, а чаще всего побеждал легендарный аргентинский гонщик Хуан Мануэль Фанхио, на его счету четыре победы.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Иван Матушкин
Аргентина собралась проводить Гран При Формулы 1
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