Аргентина собралась проводить Гран При Формулы 1

Аргентинские власти намерены возобновить проведение Гран При Формулы 1. Новоиспеченный министр спорта страны Маттиас Ламменс заявил, что Аргентина хочет начать принимать этап в ближайшие годы.

«Мы хотели бы вернуть этап Формулы 1 в течение ближайших лет, – сказал Ламменс в интервью AS. – Для Аргентины это было бы интересно и на спортивном, и на туристическом уровне. Для этого потребуются большие инвестиции, но я думаю, мы можем получить их от частных спонсоров».

С 1953-го по 1998-й годы Аргентина приняла 21 Гран При Формулы 1. Гонки проходили на трассе в столице страны Буэнос-Айресе. Последний Гран При Аргентины выиграл Михаэль Шумахер, а чаще всего побеждал легендарный аргентинский гонщик Хуан Мануэль Фанхио, на его счету четыре победы.