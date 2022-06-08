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Формула 1 Новости

Apple запустила в производство фильм про Ф1 под надзором Хэма

Главную роль сыграет Брэд Питт, продюсером выступит Джерри Брукхаймер

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Apple запустила в производство фильм про Ф1 под надзором Хэма
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Создатели нового фильма о Формуле 1, за показ которого отвечает компания Apple, подтвердили запуск проекта в производство. На пресс-конференции по этому поводу продюсер Джерри Брукхаймер, который сделал десятки хитов, начиная от «Американского жиголо» в 1980 году, включая серию «Пираты карибского моря» и заканчивая второй частью фильма Top Gun с Томом Крузом, особо отметил роль семикратного чемпиона Формулы 1 Льюиса Хэмилтона в консультации сценаристов.

«Нам повезло иметь возможность слушать его слова, читать его сообщения и предложения к сценарию, – казал Брукхаймер. – Это похоже на то, как мы работали с пилотами истребителей при создании Top Gun».

Заявленная сюжетная линия фильма, однако, вызывает вопросы. Сюжет строится на фоне истории немолодого пилота, который возвращается в Формулу 1, чтобы бросить вызов напарнику-новичку и опытным соперникам.

Само это описание напоминает фильм «Гонщик» 2001 года режиссера Ренни Харлина с Сильвестром Сталоне в главной роли, который вызвал негативную реакцию и у болельщиков Формулы 1, и у зрителей вообще, и в итоге без должного успеха выступил в прокате.

Особый негатив тогда вызвал тот факт, что на момент съемок Сталоне было более 50 лет, что для Формулы 1 давно считается запредельным возрастом.

Так вот, в новом фильме главную роль сыграет Брэд Питт, которому в настоящий момент уже 58 лет. Напомним, что самым возрастным из действующих пилотов Формулы 1 остается Фернандо Алонсо, которому в конце июля исполнится 41 год.

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