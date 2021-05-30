Антипримеры для Макса. Пилоты, которые лидировали в Ф1 один этап

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В 1950-х итальянец провел в Ф1 24 гонки за шесть сезонов. За это время он выиграл одну гонку – Гран При Аргентины-1956, которое провел пополам с Хуаном Мануэлем Фанхио.

А вот полидировать в чемпионате Муссо удалось в 1958-м. После финиша на вторых местах в той же Аргентине и Монако он возглавил общий зачет. Однако уже на следующем этапе лидерство у Муссо отобрал Стирлинг Мосс. А позже в том же сезоне Луиджи разбился насмерть на Гран При Франции.