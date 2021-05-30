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Антипримеры для Макса. Пилоты, которые лидировали в Ф1 один этап

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После победы в Монако Макс Ферстаппен впервые в карьере возглавил чемпионат Формулы 1. Отрыв голландца от Льюиса Хэмилтона составляет всего 4 очка, и Макс может потерять лидерство уже через неделю в Баку. Мы вспомнили восьмерых пилотов, которые выходили в лидеры чемпионата всего на одну гонку.

Антипримеры для Макса. Пилоты, которые лидировали в Ф1 один этап

Луиджи Муссо, Ferrari

Луиджи Муссо, Ferrari
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Фотограф: LAT Images

В 1950-х итальянец провел в Ф1 24 гонки за шесть сезонов. За это время он выиграл одну гонку – Гран При Аргентины-1956, которое провел пополам с Хуаном Мануэлем Фанхио.

А вот полидировать в чемпионате Муссо удалось в 1958-м. После финиша на вторых местах в той же Аргентине и Монако он возглавил общий зачет. Однако уже на следующем этапе лидерство у Муссо отобрал Стирлинг Мосс. А позже в том же сезоне Луиджи разбился насмерть на Гран При Франции.

Джон Сертиз, Ferrari

Джон Сертиз, Ferrari
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Фотограф: Дэвид Фиппс

Невероятно, но факт: при 111 гонках и 24 подиумах в Ф1 Джон Сертиз выходил в лидеры чемпионата всего на один этап. И этого хватило, чтобы взять титул! 

В 1964 году англичанин весь сезон гнался за своими соотечественниками Грэмом Хиллом и Джимом Кларком. Судьба титула лишилась на последнем этапе в Мехико, где лидировавший в зачете Хилл остался без очков, а Сертиз финишировал вторым и стал чемпионом. 

После этого Сертиз провел в Ф1еще семь полноценных сезонов и одержал несколько побед, но в лидеры чемпионата больше никогда не выходил.

Лоренцо Бандини, Ferrari

Лоренцо Бандини, Ferrari
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Фотограф: LAT Images

В эпоху Хилла, Кларка, Стюарда, Сертиза, Ридта и многих других у итальянца Бандини было мало шансов стать звездой, хотя он и приезжал на подиум в каждой пятой гонке.

Всю карьеру Бандини провел в Ferrari, а полидировать в чемпионате сумел в свой последний сезон. После второго места на стартовом Гран При сезона в Монако, Лоренцо финишировал третьим в Бельгии и возглавил зачет. На третьем этапе Бандини выиграл квалификацию, но в гонке до финиша не добрался и уступил лидерство будущему чемпиону – Джеку Брэбему. С тех пор Бандини ни разу не бывал на подиуме, а через год погиб в результате аварии в Монако.

Педро Родригес, Cooper

Педро Родригес, Cooper
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Фотограф: Sutton Images

Шесть из первых девяти гонок мексиканца Родригеса в Ф1 закончились сходами. А после десятой он вышел в лидеры чемпионата. Перейдя в Cooper в 1967-м, Педро выиграл первый этап сезона в ЮАР. Но уже на втором этапе отдал лидерство и больше к нему не возвращался. 

После этого Родригес побеждал в Ф1 лишь однажды. А вот сходов набрал порядочно – 25 за 55 гонок. 

Джеймс Хант, McLaren

Джеймс Хант, McLaren
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Фотограф: Райнер Шлегельмильх

Да, Джон Сертиз был не единственным чемпионом мира в этом списке. Джеймс Хант выигрывал каждую девятую гонку и поднимался на подиум в каждой четвертой. Но лишь забрался в чемпионате выше четвертого места. 

В сезоне-1976 чемпионом должен был стать Ники Лауда. Если бы не попал в жуткую аварию на «Нюрбургринге». Начиная с той гонки, Хант выиграл четыре из семи оставшихся Гран При. И на финише вырвал у Лауды титул, став третьим в Японии. С тех пор Хант еще трижды побеждал на Гран При, но сходов у него стало больше, чем финишей.

Патрик Депайе, Tyrrell

Патрик Депайе, Tyrrell
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Фотограф: LAT Images

Француз, почти всю карьеру отдавший команде Tyrrell, почти всегда был хорош. Но никогда не был достаточно хорош для борьбы за титул. Краткий миг его лидерства пришелся на последний сезон с командой – 1978 год.

Тогда Депайе блестяще начал сезон, взяв четыре подиума в пяти гонках. И после победы в Монако сумел обойти в зачете Марио Андретти. Однако в Бельгии американец победил, а француз сошел, и Андретти вновь возглавил чемпионат. Депайе же после четырех сходов подряд в борьбу за лидерство в зачете больше никогда не возвращался.

Джанкарло Физикелла, Renault

Джанкарло Физикелла, Renault
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Фотограф: LAT Images

Один из главных нереализованных талантов нулевых, Физикелла имел все шансы на титул, попав в Renault в ее чемпионские годы. Но надежды итальянца разбились об Фернандо Алонсо. В 2005-06-м годах французская команда выиграла 16 гонок за два сезона. Но на Физикеллу пришлись лишь две из этих побед. 

Первая была одержана на старте сезона-2005 в Австралии, и она-то и вывела Джанкарло в лидеры чемпионата на две недели. Уже в Малайзии первое место у него отобрал Алонсо. И больше не возвращал. А Физикелла до конца карьеры успел еще принести невероятное второе место Force India в Бельгии-2009, и совершать странный вояж в Ferrari, за пять гонок прихлопнувший карьеру итальянца.

Роберт Кубица, BMW Sauber

Роберт Кубица, BMW Sauber
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Фотограф: LAT Images

Большой талант, чьи надежды разбились в прямом смысле этого слова. К 2008 году Кубица имел на счету полтора сезона и один подиум в Ф1. Новый сезон поляк начал знатно – за шесть гонок ни разу не опустился ниже четвертого места (при одном сходе). А седьмой Гран При чемпионата – в Канаде – Кубица выиграл с отрывом в 16 секунд от собственного напарника Ника Хайдфельда. 

Это позволило поляку опередить в чемпионате Фелипе Массу, но уже на следующем этапе во Франции пилот Ferrari вернулся в лидеры. Для Кубицы же канадская победа так и осталась единственной в Ф1. Сезон он завершил на четвертом месте, на следующий год у BMW случился спад, а в феврале 2011-го Роберт разбился на ралли. Вернуться в Ф1 ему удалось лишь через восемь лет. Но вряд ли один сезон в Williams принес радость пилоту, потерявшему потенциально чемпионскую карьеру.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Джанкарло Физикелла , Роберт Кубица , Джон Сертиз , Патрик Депайе , Джеймс Хант , Макс Ферстаппен , Лоренцо Бандини
Автор Иван Матушкин

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