Анонс Гран При Венгрии: выбор шин, элементы силовых установок, штрафные баллы
Первые замены компонентов электрики и электроники уже произошли. А вот слухи о смерти одного из моторов Mercedes оказались сильно преувеличенными
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Выбор шин:
Из-за сложностей в связи с эпидемией коронавируса команды в этом году получают фиксированное количество шин: по 2 комплекта покрышек типа Hard на машину, по 3 комплекта шин Medium и по 8 комплектов резины Soft. На Гран При Венгрии будут использованы составы С2, С3 и С4 соответственно.
Элементы силовых установок:
Элемент выделяется желтым, если следующая замена будет внеплановой, красным – если первая внеплановая замена уже произведена.
|Гонщик
|Мотор
|Турбина
|MGU-H
|MGU-K
|Батарея
|ЭБУ
|Льюис Хэмилтон
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|Валттери Боттас
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|Себастьян Феттель
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|Шарль Леклер
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|Макс Ферстаппен
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|
Александр Элбон
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|Карлос Сайнс
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|Ландо Норрис
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|Даниэль Риккардо
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|
Эстебан
Окон
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|
Даниил
Квят
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|
Пьер
Гасли
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|Серхио Перес
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|
Лэнс
Стролл
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|Кими Райкконен
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|Антонио Джовинацци
|1
|1
|1
|1
|1
|2
|Кевин Магнуссен
|1
|1
|1
|1
|2
|2
|
Ромен
Грожан
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|Джордж Расселл
|2
|2
|2
|1
|1
|1
|
Николя
Латифи
|1
|1
|1
|1
|1
|1
Прим.: Перед Гран При Штирии появилась информация, что новые мотор, турбина и блок MGU-H будут установлены на машину Джорджа Расселла. Однако в официальных документах FIA такая замена не зафиксрована – то есть изначальная информация оказалась ошибочной.
Правила: переход на первый компонент сверх прописанной в правилах нормы приводит к потере десяти стартовых позиций, на второй и последующие – пяти. Если общее количество штрафных позиций превышает 15, гонщик автоматически отправляется в конец решетки. Если таких оказалось несколько, их расположение определяется квалификационными временами.
Штрафные баллы:
|Гонщик
|Баллы
|
Ближайшая дата
сгорания баллов
и их количество
|Льюис Хэмилтон
|6
|2 (17.11.20)
|Себастьян Феттель
|5
|2 (14.07.20)
|Шарль Леклер
|3
|2 (13.10.20)
|Даниил Квят
|3
|2 (27.10.20)
|Лэнс Стролл
|2
|2 (08.09.20)
|Кими Райкконен
|2
|2 (29.09.20)
|Макс Ферстаппен
|2
|2 (26.10.20)
|Даниэль Риккардо
|2
|2 (17.11.20)
|Ландо Норрис
|2
|2 (09.07.21)
|Антонио Джовинацци
|1
|1 (03.08.20)
|Александр Элбон
|1
|1 (08.09.20)
|Кевин Магнуссен
|1
|1 (29.09.20)
Правила: если пилот набирает 12 штрафных баллов, он наказывается пропуском гонки.
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|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Венгрии
|Местонахождение
|Хунгароринг