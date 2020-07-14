Выбор шин:

Из-за сложностей в связи с эпидемией коронавируса команды в этом году получают фиксированное количество шин: по 2 комплекта покрышек типа Hard на машину, по 3 комплекта шин Medium и по 8 комплектов резины Soft. На Гран При Венгрии будут использованы составы С2, С3 и С4 соответственно.

Элементы силовых установок:

Элемент выделяется желтым, если следующая замена будет внеплановой, красным – если первая внеплановая замена уже произведена.