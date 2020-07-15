Анонс Гран При Венгрии: все о трассе в Будапеште

Год первой гонки на нынешней конфигурации 2003 Длина круга 4,381 км 17-е место среди всех трасс сезона - 11% к среднему показателю * Направление движения По часовой стрелке Количество поворотов 14 (6 левых, 8 правых) Средняя скорость 207 км/ч 18-е место среди всех трасс сезона - 7% от среднего показателя Максимальная скорость 317 км/ч 21-е место среди всех трасс сезона - 14% от среднего показателя Процент дистанции с полным газом 44 % 20-е место среди всех трасс сезона - 28% от среднего показателя Расход топлива 1,5 кг на круг 17-е место среди всех трасс сезона - 15% от среднего показателя

* Среднее арифметическое соответствующих показателей всех трасс сезона. Использованы данные 2019 года (из-за отсутствия определенности в том, какие трассы в итоге войдут в календарь нынешнего чемпионата)

Оценка трассы по методике Pirelli:

Уровень прижимной силы Выше среднего Уровень сцепления шин с асфальтом Выше среднего Уровень абразивности асфальта Средний Уровень нагрузки на шины на разгонах и торможениях Средний Уровень боковых нагрузок Выше среднего

* Оценки выставляются по пятибалльной шкале: низкий уровень – ниже среднего – средний – выше среднего – высокий

Диапазон шин для гонки (аналогичен прошлогоднему):

Hard Medium Soft C2 C3 C4

Рекорды круга:

Рекорд круга в квалификации 1:14.572 - Макс Ферстаппен / Red Bull / 2019 Рекорд круга в гонке 1:17.103 - Макс Ферстаппен / Red Bull / 2019