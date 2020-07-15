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Формула 1 / Гран При Венгрии / Анонс

Анонс Гран При Венгрии: все о трассе в Будапеште

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Анонс Гран При Венгрии: все о трассе в Будапеште
15 июл. 2020 г., 15:05

Автодром «Хунгароринг» быстро выявит, каким машинам не хватает прижимной силы. Этот параметр часто оказывается причиной побед и поражений в Венгрии

Этот анонс состоит из нескольких частей. Вот другие:

 

Год первой гонки на нынешней конфигурации

 

 

2003

 

Длина круга

4,381 км

17-е место среди всех трасс сезона

- 11% к среднему показателю *

 

Направление движения

 

 

По часовой стрелке

 

Количество поворотов

 

 

14 (6 левых, 8 правых)

 

Средняя скорость

207 км/ч

18-е место среди всех трасс сезона

- 7% от среднего показателя

 

Максимальная скорость

317 км/ч

21-е место среди всех трасс сезона

- 14% от среднего показателя

 

Процент дистанции с полным газом

44 %

20-е место среди всех трасс сезона

- 28% от среднего показателя

 

Расход топлива

1,5 кг на круг

17-е место среди всех трасс сезона

- 15% от среднего показателя

* Среднее арифметическое соответствующих показателей всех трасс сезона. Использованы данные 2019 года (из-за отсутствия определенности в том, какие трассы в итоге войдут в календарь нынешнего чемпионата)

Оценка трассы по методике Pirelli:

Уровень прижимной силы  Выше среднего
Уровень сцепления шин с асфальтом 

Выше среднего
Уровень абразивности асфальта

Средний
Уровень нагрузки на шины на разгонах и торможениях 

Средний
Уровень боковых нагрузок

Выше среднего

* Оценки выставляются по пятибалльной шкале: низкий уровень – ниже среднего – средний – выше среднего – высокий

Диапазон шин для гонки (аналогичен прошлогоднему):

Hard Medium Soft
C2 C3 C4

Рекорды круга:

Рекорд круга в квалификации 1:14.572 - Netherlands Макс Ферстаппен / Austria Red Bull / 2019
Рекорд круга в гонке 1:17.103 - Netherlands Макс Ферстаппен / Austria Red Bull / 2019

Рекордсмены Гран При Венгрии:

  Пилоты Команды
Победы

 Льюис Хэмилтон (7)

 United Kingdom McLaren (11)
Поулы

 Михаэль Шумахер (7)

United Kingdom McLaren (8)

Italy Ferrari (8)
Лучшие круги

 Михаэль Шумахер (4)

 Кими Райкконен (4)

Italy Ferrari (9)

United Kingdom Williams (9)

Рекордсмены Гран При Венгрии в Будапеште в современной конфигурации:

  Пилоты Команды

Победы

 Льюис Хэмилтон (7)

United Kingdom McLaren (5)

Поулы

 Льюис Хэмилтон (6)

Germany Mercedes (5)
Лучшие круги  Кими Райкконен (4)

Austria Red Bull (7)
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