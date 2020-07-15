Анонс Гран При Венгрии: все о трассе в Будапеште
Автодром «Хунгароринг» быстро выявит, каким машинам не хватает прижимной силы. Этот параметр часто оказывается причиной побед и поражений в Венгрии
Этот анонс состоит из нескольких частей. Вот другие:
|
Год первой гонки на нынешней конфигурации
|
2003
|
Длина круга
|
4,381 км
17-е место среди всех трасс сезона
- 11% к среднему показателю *
|
Направление движения
|
По часовой стрелке
|
Количество поворотов
|
14 (6 левых, 8 правых)
|
Средняя скорость
|
207 км/ч
18-е место среди всех трасс сезона
- 7% от среднего показателя
|
Максимальная скорость
|
317 км/ч
21-е место среди всех трасс сезона
- 14% от среднего показателя
|
Процент дистанции с полным газом
|
44 %
20-е место среди всех трасс сезона
- 28% от среднего показателя
|
Расход топлива
|
1,5 кг на круг
17-е место среди всех трасс сезона
- 15% от среднего показателя
* Среднее арифметическое соответствующих показателей всех трасс сезона. Использованы данные 2019 года (из-за отсутствия определенности в том, какие трассы в итоге войдут в календарь нынешнего чемпионата)
Оценка трассы по методике Pirelli:
|Уровень прижимной силы
|Выше среднего
|Уровень сцепления шин с асфальтом
|
Выше среднего
|Уровень абразивности асфальта
|
Средний
|Уровень нагрузки на шины на разгонах и торможениях
|
Средний
|Уровень боковых нагрузок
|
Выше среднего
* Оценки выставляются по пятибалльной шкале: низкий уровень – ниже среднего – средний – выше среднего – высокий
Диапазон шин для гонки (аналогичен прошлогоднему):
|Hard
|Medium
|Soft
|C2
|C3
|C4
Рекорды круга:
|Рекорд круга в квалификации
|1:14.572 - Макс Ферстаппен / Red Bull / 2019
|Рекорд круга в гонке
|1:17.103 - Макс Ферстаппен / Red Bull / 2019
Рекордсмены Гран При Венгрии:
|Пилоты
|Команды
|Победы
|
Льюис Хэмилтон (7)
|McLaren (11)
|Поулы
|
Михаэль Шумахер (7)
|
McLaren (8)
Ferrari (8)
|Лучшие круги
|
Михаэль Шумахер (4)
Кими Райкконен (4)
|
Ferrari (9)
Williams (9)
Рекордсмены Гран При Венгрии в Будапеште в современной конфигурации:
|Пилоты
|Команды
|
Победы
|
Льюис Хэмилтон (7)
|
McLaren (5)
|
Поулы
|
Льюис Хэмилтон (6)
|
Mercedes (5)
|Лучшие круги
|Кими Райкконен (4)
|
Red Bull (7)
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Венгрии
|Местонахождение
|Хунгароринг