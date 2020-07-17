Анонс Гран При Венгрии: расписание, трансляции и статистика

Главное событие ближайших выходных – очередная гонка Формулы 1.

3-й этап чемпионата мира Гран При Венгрии 16-19 августа Трасса «Хунгароринг» (г. Будапешт)

В истории Гран При Венгрии была приличная пауза. Она продолжалась полвека. Первая гонка под таким названием прошла в одном из парков в центре Будапешта в 1936 году – и оставалась единственной до момента, когда Формула 1 впервые посетила новейший автодром в окрестностях столицы.

Гонка на «Хунгароринге», в свою очередь, осталась единственным этапом Формулы 1 в истории, который проходил в стране социалистического лагеря. Смена политического режима в Венгрии никак не сказалась на этом Гран При: с 1986 года он ни разу не выпадал из календаря чемпионата мира.