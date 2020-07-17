Анонс Гран При Венгрии: расписание, трансляции и статистика
Трехнедельное австро-венгерское турне чемпионата мира закончится в Будапеште
Этот анонс состоит из нескольких частей. Вот другие:
Главное событие ближайших выходных – очередная гонка Формулы 1.
|3-й этап чемпионата мира
|Гран При Венгрии
|16-19 августа
|Трасса «Хунгароринг» (г. Будапешт)
В истории Гран При Венгрии была приличная пауза. Она продолжалась полвека. Первая гонка под таким названием прошла в одном из парков в центре Будапешта в 1936 году – и оставалась единственной до момента, когда Формула 1 впервые посетила новейший автодром в окрестностях столицы.
Гонка на «Хунгароринге», в свою очередь, осталась единственным этапом Формулы 1 в истории, который проходил в стране социалистического лагеря. Смена политического режима в Венгрии никак не сказалась на этом Гран При: с 1986 года он ни разу не выпадал из календаря чемпионата мира.
|35-й Гран При Венгрии
|34-й Гран При Венгрии на трассе «Хунгароринг» в статусе этапа чемпионата мира
Расписание уик-энда и трансляций:
|Сессия
|Дата
|Московское время
|Трансляции (московское время)
|
Первая тренировка
|
17 августа,
пятница
|12:00-13:30
|
Прямой эфир:
Матч ТВ и Матч! Арена, 11:55
Запись:
Матч! Арена, 21:45
|
Вторая
тренировка
|
17 августа,
пятница
|16:00-17:30
|
Прямой эфир:
Матч ТВ и Матч! Арена, 15:55
Запись:
Матч! Арена, 23:25
|
Третья
тренировка
|
18 августа,
суббота
|13:00-14:00
|
Прямой эфир:
Матч ТВ и Матч! Арена, 12:55
Запись:
Матч! Арена, 6:00 (19 августа)
|Квалификация
|
18 августа,
суббота
|16:00-17:00
|
Прямой эфир:
Матч ТВ, 15:55
Запись:
Матч! Арена, 18:55
+ 7:10 (19 августа)
|Гонка
|19 августа, воскресенье
|16:00
|
Прямой эфир:
Матч! Арена, 16:00
Запись:
Матч! Арена, 19:45
Также продолжится показ гонок Формулы 2 и Формулы 3:
|Сессия
|Дата
|Московское время
|Трансляции (московское время)
|
Формула 3, гонка 1
|18 июля, суббота
|11:20
|
Прямой эфир:
Матч! Арена, 11:20
Запись
Матч! Арена, 23:00
|
Формула 2, гонка 1
|18 июля, суббота
|17:40
|
Прямой эфир:
Матч! Арена, 17:40
Запись
Матч! Арена, 23:55
|
Формула 3, гонка 2
|19 июля, воскресенье
|10:40
|
Прямой эфир:
Матч! Арена, 10:40
|
Формула 2, гонка 2
|19 июля, воскресенье
|12:05
|
Прямой эфир:
Матч! Арена, 12:05
Предварительный прогноз погоды на уик-энд:
|День
|Температура (макс/мин)
|Погода
|Вероятность осадков
|Ветер
|Влажн.
|
17 августа, пятница
|26 / 16 °C
|
Легкая облачность
|10 %
|
Северо-западный,
5,2 м/с
|до 49 %
|18 августа, суббота
|28 / 16 °C
|
Легкая облачность
|20 %
|
Северо-западный,
4,4 м/с
|до 49 %
|19 августа, воскресенье
|28 / 16 °C
|Солнечно
|10 %
|
Северо-западный,
3,8 м/с
|до 45 %
Статистика предыдущей гонки (2019 года):
|
Лучшее время
первой тренировки
|1:17.233 – Льюис Хэмилтон / Mercedes
|
Лучшее время
второй тренировки
|1:17.854 – Пьер Гасли / Toro Rosso
|
Лучшее время
третьей тренировки
|1:16.084 – Льюис Хэмилтон / Mercedes
|
Время поула
|
1:14.572 – Макс Ферстаппен / Red Bull
|Победитель
|
Льюис Хэмилтон / Mercedes (1 час 35 мин 03.796 с)
Средняя скорость – 193,532 км/ч
|Лучший круг в гонке
|1:17.103 – Макс Ферстаппен / Red Bull
|Подиум
|
1. Льюис Хэмилтон / Mercedes
2. Макс Ферстаппен / Red Bull
3. Себастьян Феттель / Ferrari
|Полные результаты
|Гран При Венгрии 2019
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Результаты Гран При Венгрии последних пяти лет:
|Год
|Поул-позиция
|Быстрый круг
|Победитель гонки
|Победившая команда
|2019
|Льюис Хэмилтон
|Макс Ферстаппен
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|2018
|Льюис Хэмилтон
|Даниэль Риккардо
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|2017
|Себастьян Феттель
|Фернандо Алонсо
|Себастьян Феттель
|Ferrari
|2016
|Нико Росберг
|Кими Райкконен
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|2015
|Льюис Хэмилтон
|Даниэль Риккардо
|Себастьян Феттель
|Ferrari
|2014
|Нико Росберг
|Нико Росберг
|Даниэль Риккардо
|Red Bull
Рекордсмены Гран При Венгрии:
|Пилоты
|Команды
|Победы
|
Льюис Хэмилтон (7)
|McLaren (11)
|Поулы
|
Михаэль Шумахер (7)
|McLaren (8)
|Лучшие круги
|
Михаэль Шумахер (4)
Кими Райкконен (4)
|
Ferrari (9)
Williams (9)
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Венгрии
|Местонахождение
|Хунгароринг