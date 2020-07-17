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Формула 1 / Гран При Венгрии / Анонс

Анонс Гран При Венгрии: расписание, трансляции и статистика

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Анонс Гран При Венгрии: расписание, трансляции и статистика
17 июл. 2020 г., 05:35

Трехнедельное австро-венгерское турне чемпионата мира закончится в Будапеште

 

Этот анонс состоит из нескольких частей. Вот другие:

Главное событие ближайших выходных – очередная гонка Формулы 1.

3-й этап чемпионата мира
Hungary Гран При Венгрии
16-19 августа
Трасса «Хунгароринг» (г. Будапешт)

В истории Гран При Венгрии была приличная пауза. Она продолжалась полвека. Первая гонка под таким названием прошла в одном из парков в центре Будапешта в 1936 году – и оставалась единственной до момента, когда Формула 1 впервые посетила новейший автодром в окрестностях столицы.

Гонка на «Хунгароринге», в свою очередь, осталась единственным этапом Формулы 1 в истории, который проходил в стране социалистического лагеря. Смена политического режима в Венгрии никак не сказалась на этом Гран При: с 1986 года он ни разу не выпадал из календаря чемпионата мира. 

35-й Гран При Венгрии
34-й Гран При Венгрии на трассе «Хунгароринг» в статусе этапа чемпионата мира

Расписание уик-энда и трансляций: 

Сессия Дата Московское время Трансляции (московское время)

 

Первая тренировка

 

17 августа,

пятница

  12:00-13:30

Прямой эфир: 

Матч ТВ и Матч! Арена, 11:55

 

Запись: 

Матч! Арена, 21:45

Вторая

тренировка

17 августа,

пятница

  16:00-17:30

Прямой эфир: 

Матч ТВ и Матч! Арена, 15:55

 

Запись: 

Матч! Арена, 23:25

Третья

тренировка

18 августа,

суббота

  13:00-14:00

Прямой эфир: 

Матч ТВ и Матч! Арена, 12:55 

 

Запись: 

Матч! Арена, 6:00 (19 августа)
Квалификация

18 августа,

суббота

  16:00-17:00

Прямой эфир: 

Матч ТВ, 15:55 

 

Запись: 

Матч! Арена, 18:55

+ 7:10 (19 августа)
Гонка 19 августа, воскресенье  16:00

Прямой эфир: 

Матч! Арена, 16:00

 

Запись:

Матч! Арена, 19:45

 Также продолжится показ гонок Формулы 2 и Формулы 3:

Сессия Дата Московское время Трансляции (московское время)

Формула 3, гонка 1

 18 июля, суббота  11:20

Прямой эфир: 

Матч! Арена, 11:20

 

Запись

Матч! Арена, 23:00

Формула 2, гонка 1

 18 июля, суббота  17:40

Прямой эфир:

Матч! Арена, 17:40

 

Запись

Матч! Арена, 23:55

Формула 3, гонка 2

 19 июля, воскресенье  10:40

Прямой эфир:

Матч! Арена, 10:40

Формула 2, гонка 2

 19 июля, воскресенье  12:05

Прямой эфир:

Матч! Арена, 12:05

Предварительный прогноз погоды на уик-энд:

День Температура (макс/мин) Погода Вероятность осадков Ветер Влажн.

17 августа, пятница

 26 / 16 °C

Легкая облачность

 10 %

Северо-западный,

5,2 м/с

 до 49 %
18 августа, суббота 28 / 16 °C

Легкая облачность

 20 %

Северо-западный,

4,4 м/с

 до 49 %
19 августа, воскресенье 28 / 16 °C Солнечно 10 %

Северо-западный,

3,8 м/с

 до 45 %

Статистика предыдущей гонки (2019 года):

Лучшее время

первой тренировки

 1:17.233 –  United Kingdom Льюис Хэмилтон /  Mercedes

Лучшее время

второй тренировки

 1:17.854 – France Пьер Гасли / Italy Toro Rosso

Лучшее время

третьей тренировки

 1:16.084 –  United Kingdom Льюис Хэмилтон /  Mercedes

Время поула

1:14.572 – Netherlands Макс Ферстаппен / Austria Red Bull
Победитель

 Льюис Хэмилтон /  Mercedes (1 час 35 мин 03.796 с)

Средняя скорость – 193,532 км/ч
Лучший круг в гонке 1:17.103 – Netherlands Макс Ферстаппен / Austria Red Bull
Подиум

1.  Льюис Хэмилтон /  Mercedes

2. Netherlands Макс Ферстаппен / Austria Red Bull

3. Germany Себастьян Феттель / Italy Ferrari
Полные результаты Гран При Венгрии 2019
Освежите в памяти ту гонку

 

Хэмилтон отобрал у Ферстаппена победу за три круга до финиша

 

Ферстаппен назвал причину поражения в Венгрии

 

Результаты Гран При Венгрии последних пяти лет:

Год Поул-позиция Быстрый круг Победитель гонки Победившая команда
2019  Льюис Хэмилтон Netherlands Макс Ферстаппен  Льюис Хэмилтон  Mercedes
2018  Льюис Хэмилтон  Даниэль Риккардо  Льюис Хэмилтон  Mercedes
2017  Себастьян Феттель  Фернандо Алонсо  Себастьян Феттель  Ferrari
2016  Нико Росберг  Кими Райкконен  Льюис Хэмилтон  Mercedes
2015  Льюис Хэмилтон  Даниэль Риккардо  Себастьян Феттель  Ferrari
2014  Нико Росберг  Нико Росберг  Даниэль Риккардо  Red Bull

Рекордсмены Гран При Венгрии:

  Пилоты Команды
Победы

 Льюис Хэмилтон (7)

 United Kingdom McLaren (11)
Поулы

 Михаэль Шумахер (7)

 United Kingdom McLaren (8)
Лучшие круги

 Михаэль Шумахер (4)

 Кими Райкконен (4)

Italy Ferrari (9)

United Kingdom Williams (9)
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