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Формула 1 / ГП Великобритании / Анонс

Анонс Гран При Великобритании: шины, моторы, штрафные баллы

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Анонс Гран При Великобритании: шины, моторы, штрафные баллы
29 июл. 2020 г., 07:25

Лидером по надежности силовых установок является Renault – а Феттель после сгорания пары штрафных баллов резко отстал от лидирующего по их количеству Хэмилтона

Выбор шин:

Из-за сложностей в связи с эпидемией коронавируса команды в этом году получают фиксированное количество шин: по 2 комплекта покрышек типа Hard на машину, по 3 комплекта шин Medium и по 8 комплектов резины Soft. На Гран При Великобритании будут использованы составы С2, С3 и С4 соответственно. 

Элементы силовых установок:

Элемент выделяется желтым, если следующая замена будет внеплановой, красным – если первая внеплановая замена уже произведена.

Гонщик Мотор Турбина MGU-H MGU-K Батарея ЭБУ
United KingdomЛьюис Хэмилтон 1 1 1 1 1 1
Finland Валттери Боттас  1 1 1 1 1 1
Germany Себастьян Феттель  1 1 1 2 1 1
Monaco Шарль Леклер  1 1 1 1 1 1
Netherlands Макс Ферстаппен  1 1 1 1 1 1

Thailand Александр Элбон 

 1 1 1 1 1 2
Spain Карлос Сайнс  1 1 1 1 1 1
United Kingdom Ландо Норрис  1 1 1 1 1 1
Australia Даниэль Риккардо  1 1 1 1 1 1

France Эстебан

Окон

 1 1 1 1 1 1

Russian Federation Даниил

Квят 

 1 1 1 1 1 1

France Пьер

Гасли 

 2 2 2 2 1 2
Mexico Серхио Перес  1 1 1 1 1 1

Canada Лэнс

Стролл

 1 1 1 1 1 1
Finland Кими Райкконен  1 1 1 1 1 1
Italy Антонио Джовинацци  1 1 1 1 1 2
Denmark Кевин Магнуссен  1 1 1 1 2 2

France Ромен

Грожан

 1 1 1 1 1 1
United Kingdom Джордж Расселл  2 2 2 1 1 1

Canada Николя

Латифи

 1 1 1 1 1 1

Примечание: наша таблица изначально составляется на основе информации с учетом замен элементов на предыдущем этапе – но команды могут менять элементы и между Гран При. Окончательная информация о том,  с какими элементами пилоты начнут Гран При, появляется утром в четверг.

Правила: переход на первый компонент сверх прописанной в правилах нормы приводит к потере десяти стартовых позиций, на второй и последующие – пяти. Если общее количество штрафных позиций превышает 15, гонщик автоматически отправляется в конец решетки. Если таких оказалось несколько, их расположение определяется квалификационными временами. 

Штрафные баллы:

Гонщик Баллы

Ближайшая дата

сгорания баллов 

и их количество
United Kingdom Льюис Хэмилтон 6 2 (17.11.20)
Germany Себастьян Феттель 3 3 (07.09.20)
Finland Кими Райкконен 3 2 (29.09.20)
Monaco Шарль Леклер 3 2 (13.10.20)
Russian Federation Даниил Квят 3 2 (27.10.20)
Canada Лэнс Стролл 2 2 (08.09.20)
Netherlands Макс Ферстаппен 2 2 (26.10.20)
Australia Даниэль Риккардо 2 2 (17.11.20)
United Kingdom Ландо Норрис 2 2 (09.07.21)
Italy Антонио Джовинацци 1 1 (03.08.20)
Thailand Александр Элбон 1 1 (08.09.20)
Denmark Кевин Магнуссен 1 1 (29.09.20)

Правила: если пилот набирает 12 штрафных баллов, он наказывается пропуском гонки.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап ГП Великобритании
Местонахождение Сильверстоун

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