Анонс Гран При США: выбор шин, элементы силовых установок, штрафные баллы

Выбор шин:

Фото: Pirelli

Правила: На каждом этапе команды получают по одному обязательному комплекту Hard и Medium – и хотя бы один из них необходимо использовать по ходу гонки. Пилоты, прошедшие в финал квалификации, смогут использовать дополнительный комплект Soft, который команды должны сдать сразу после окончания субботних заездов.

Еще 10 комплектов шин из предложенного набора команды выбирают самостоятельно. По ходу сухой гонки пилоты должны использовать как минимум два разных состава резины.

Элементы силовых установок:

Элемент выделяется желтым, если следующая замена будет внеплановой, красным – если первая внеплановая замена уже произведена.

Гонщик Мотор Турбина MGU-H MGU-K Батарея ЭБУ Льюис Хэмилтон 3 3 3 2 2 2 Валттери Боттас 3 3 3 2 2 2 Себастьян Феттель 3 3 3 2 2 3 Шарль Леклер 3 3 3 2 2 2 Макс Ферстаппен 5 4 4 3 3 3 Александр Элбон 5 5 5 4 3 3 Даниэль Риккардо 5 4 4 4 3 4 Нико Хюлькенберг 6 4 4 3 2 3 Ромен Грожан 3 3 3 2 2 2 Кевин Магнуссен 3 3 3 2 2 3 Карлос Сайнс 5 4 4 4 4 3 Ландо Норрис 4 4 4 4 4 4 Серхио Перес 4 4 4 3 2 2 Лэнс Стролл 4 4 4 2 1 1 Кими Райкконен 4 3 3 2 2 3 Антонио Джовинацци 4 4 4 2 2 4 Даниил Квят 7 7* 7* 6 3 3 Пьер Гасли 7 5 5 5 3 3 Джордж Расселл 3 3 3 2 3 3 Роберт Кубица 4 4 4 2 1 1

* Имел место случай взлома пломб без замены элемента (официально приравнивается к замене элемента)

Правила: переход на первый компонент сверх прописанной в правилах нормы приводит к потере десяти стартовых позиций, на второй и последующие – пяти. Если общее количество штрафных позиций превышает 15, гонщик автоматически отправляется в конец решетки. Если таких оказалось несколько, их расположение определяется квалификационными временами.