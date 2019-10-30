Анонс Гран При США: все о трассе в Остине
Группа середняков есть не только в пелотоне Формуле 1, но и в списке трасс, принимающих этапы чемпионата мира. И почти по всем показателям автодром в Остине попадает в эту среднюю группу.
Этот анонс состоит из нескольких частей. Вот остальные:
|
Год первой гонки на нынешней конфигурации
|
2012
|
Длина круга
|
5,513 км
9-е место среди всех трасс сезона
+ 6 % к среднему показателю*
|
Направление движения
|
Против часовой стрелки
|
Количество поворотов
|
20 (11 левых, 9 правых)
|
Средняя скорость
|
215 км/ч
14-е место среди всех трасс сезона
- 8,4 % от среднего показателя
|
Максимальная скорость
|
327 км/ч
12-е место среди всех трасс сезона
- 1 % от среднего показателя
|
Процент дистанции с полным газом
|
59 %
12-е место среди всех трасс сезона
- 3,8 % от среднего показателя
|
Расход топлива
|
1,88 кг на круг
7-е место среди всех трасс сезона
+ 6,5 % к среднему показателю
* Среднее арифметическое соответствующих показателей всех трасс сезона
Рекорды круга:
|Рекорд круга в квалификации
|1:32.237 – Льюис Хэмилтон / Mercedes / 2018 год
|Рекорд круга в гонке
|1:37.392 – Льюис Хэмилтон / Mercedes / 2018 год
Рекордсмены Гран При США:
|Пилоты
|Команды
|Победы
|
Льюис Хэмилтон (6)
|
Ferrari (10)
|Поулы
|
Льюис Хэмилтон (4)
Михаэль Шумахер (4)
|Lotus (8)
|Лучшие круги
|
Себастьян Феттель (5)
|
Ferrari (11)
Рекордсмены Гран При США на трассе в современной конфигурации:
|Пилоты
|Команды
|
Победы
|
Льюис Хэмилтон (5)
|
Mercedes (5)
|
Поулы
|
Льюис Хэмилтон (3)
|
Mercedes (5)
|Лучшие круги
|
Себастьян Феттель (5)
|
Ferrari (5)
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При США
Анонс Гран При США: все о трассе в Остине
База данных
|Сессия
|Дата
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Местное время
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|Содержание
|Первая тренировка
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пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
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04:00
13:00
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|Вторая тренировка
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пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
|
08:00
17:00
|
|Третья тренировка
|
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
|
05:00
14:00
|
|Квалификация
|
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
|
08:00
17:00
|
|Гонка
|
вс 1 дек.
вс 1 дек.
|
08:10
17:10
|
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