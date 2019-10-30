Анонс Гран При США: результаты действующих гонщиков
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30 окт. 2019 г., 06:09
В Остине Льюис Хэмилтон доминирует почти по всем показателям – на этом фоне любителей статистики может удивить, что по количеству лучших кругов с большим отрывом лидирует совсем другой пилот...
Этот анонс состоит из нескольких частей. Вот остальные::
Достижения действующих гонщиков на Гран При США:
|Гонщик
|Поулы
|Победы
|Подиумы
|Лучшие круги
|
Льюис
Хэмилтон
|4
|6
|7
|1
|Себастьян Феттель
|2
|1
|4
|5
|Кими Райкконен
|1
|1
|3
|1
|Даниэль Риккардо
|-
|-
|2
|-
|Макс Ферстаппен
|-
|-
|1
|-
|Ромен Грожан
|-
|-
|1
|-
Результаты действующих гонщиков на Гран При Мексики:
|Гонщик
|Гонки
|Финиши в очках
|Сходы
|
Лучший результат
в квал-ии
|Средняя позиция в квал-ии
|Лучший результат в гонке
|Средняя позиция в гонке
|Очки
|Льюис Хэмилтон
|8
|8
|-
|1
|2
|1
|2
|162
|
Себастьян Феттель
|8
|8
|-
|1
|5
|1
|4
|107
|Кими Райкконен
|13
|6
|5
|1
|6
|1
|5
|64
|Макс Ферстаппен
|4
|3
|1
|4
|9
|2
|4
|42
|Валттери Боттас
|6
|4
|1
|3
|6
|5
|8
|34
|Даниэль Риккардо
|7
|3
|2
|3
|7
|3
|8
|31
|Серхио Перес
|7
|5
|1
|6
|10
|5
|8
|28
|Карлос Сайнс
|4
|4
|-
|8
|12
|6
|7
|26
|Ромен Грожан
|7
|3
|2
|3
|11
|2
|9
|25
|Нико Хюлькенберг
|7
|3
|4
|4
|9
|6
|7
|20
|Кевин Магнуссен
|4
|1
|1
|8
|14
|8
|12
|4
|Даниил Квят
|4
|1
|1
|4
|10
|10
|12
|1
|Лэнс Стролл
|2
|-
|-
|17
|17
|11
|12
|-
|Шарль Леклер
|1
|-
|1
|9
|9
|-
|-
|-
|Пьер Гасли
|1
|-
|-
|13
|13
|12
|12
|-
Результаты последних пяти Гран При США:
|Год
|Поул-позиция
|Лучший круг
|Победитель гонки
|Победившая команда
|2018
|Льюис Хэмилтон
|Льюис Хэмилтон
|Кими Райкконен
|Ferrari
|2017
|Льюис Хэмилтон
|Себастьян Феттель
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|2016
|Льюис Хэмилтон
|Себастьян Феттель
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|2015
|Нико Росберг
|Себастьян Феттель
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|2014
|Нико Росберг
|Себастьян Феттель
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При США
Анонс Гран При США: результаты действующих гонщиков
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База данных
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|Сессия
|Дата
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|Первая тренировка
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пт 29 нояб.
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04:00
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|
|Вторая тренировка
|
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
|
08:00
17:00
|
|Третья тренировка
|
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
|
05:00
14:00
|
|Квалификация
|
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
|
08:00
17:00
|
|Гонка
|
вс 1 дек.
вс 1 дек.
|
08:10
17:10
|
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