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Формула 1 / Гран При США / Анонс

Анонс Гран При США: результаты действующих гонщиков

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Анонс Гран При США: результаты действующих гонщиков
30 окт. 2019 г., 06:09

В Остине Льюис Хэмилтон доминирует почти по всем показателям – на этом фоне любителей статистики может удивить, что по количеству лучших кругов с большим отрывом лидирует совсем другой пилот...

Этот анонс состоит из нескольких частей. Вот остальные::

Достижения действующих гонщиков на Гран При США:

Гонщик Поулы Победы Подиумы Лучшие круги

United Kingdom Льюис

Хэмилтон

 4 6 7 1
Germany Себастьян Феттель  2 1 4 5
Finland Кими Райкконен  1 1 3 1
Australia Даниэль Риккардо  - - 2 -
Netherlands Макс Ферстаппен  - - 1 -
France Ромен Грожан  - - 1 -

Результаты действующих гонщиков на Гран При Мексики:

Гонщик Гонки Финиши в очках Сходы

Лучший результат

в квал-ии

 Средняя позиция в квал-ии Лучший результат в гонке Средняя позиция в гонке Очки
United Kingdom Льюис Хэмилтон 8 8 - 1 2 1 2 162

Germany

Себастьян Феттель 

 8 8 - 1 5 1 4 107
Finland Кими Райкконен  13 6 5 1 6 1 5 64
Netherlands Макс Ферстаппен  4 3 1 4 9 2 4 42
Finland Валттери Боттас  6 4 1 3 6 5 8 34
Australia Даниэль Риккардо  7 3 2 3 7 3 8 31
Mexico Серхио Перес  7 5 1 6 10 5 8 28
Spain Карлос Сайнс 4 4 - 8 12 6 7 26
France Ромен Грожан  7 3 2 3 11 2 9 25
Germany Нико Хюлькенберг 7 3 4 4 9 6 7 20
Denmark Кевин Магнуссен  4 1 1 8 14 8 12 4
Russian Federation Даниил Квят 4 1 1 4 10 10 12 1
Canada Лэнс Стролл 2 - - 17 17 11 12 -
Monaco Шарль Леклер 1 - 1 9 9 - - -
France Пьер Гасли 1 - - 13 13 12 12 -

Результаты последних пяти Гран При США:

Год Поул-позиция Лучший круг Победитель гонки Победившая команда
2018 United Kingdom Льюис Хэмилтон United Kingdom Льюис Хэмилтон Finland Кими Райкконен Italy Ferrari
2017 United Kingdom Льюис Хэмилтон  Себастьян Феттель United Kingdom Льюис Хэмилтон  Mercedes
2016 United Kingdom Льюис Хэмилтон  Себастьян Феттель United Kingdom Льюис Хэмилтон  Mercedes
2015  Нико Росберг  Себастьян Феттель United Kingdom Льюис Хэмилтон  Mercedes
2014  Нико Росберг  Себастьян Феттель United Kingdom Льюис Хэмилтон  Mercedes
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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При США

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Гран При Абу-Даби

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