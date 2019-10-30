Анонс Гран При США: расписание, трансляции и статистика
Гонки Формулы 1 в США – тема, которая может стать одновременно раем и адом для любителей статистики. Раем для тех, кто любит нюансы и курьезы – и адом для тех, кто хочет все подсчитать по-быстрому.
Этот анонс состоит из нескольких частей. Вот остальные:
Главное гоночное событие ближайших выходных – очередная гонка Формулы 1.
|19-й этап чемпионата мира
|Гран При Мексики
|1-3 ноября
|
«Трасса Америк»
Гонки Формулы 1 на территории США – мягко говоря, не самая простая тема с точки зрения статистики. К примеру, добрых десять лет одним из этапов чемпионата мира была гонка «500 миль Индианаполиса». Хотя и состав ее участников, и выходившие на старт машины, мягко говоря, сильно отличались от того, что можно было увидеть на «настоящих» этапах.
Первый Гран При США, являвшийся стандартным этапом чемпионата мира (проведенный по правилам Ф1 с участием главных игроков чемпионата), состоялся в 1959 году в Себринге. После этого гонку с таким названием принимали еще пять трасс, и часто той или иной эпохе в истории Ф1 соответствовал свой американский автодром. В 60-е и 70-е это был «Уоткинс-Глен», в эпоху начале 90-х – Финикс, в начале 2000-х – трасса в Индианаполисе, объединяющая часть знаменитого овала и более традиционный дорожный сегмент внутри него.
Американской сценой, где развивались события «гибридной эры», стала трасса в Остине (хотя Ф1 впервые приехала туда в 2012 году – то есть чуть позже появления системы KERS и чуть раньше внедрения современных силовых установок). В конфигурации этого автодрома активно использовались элементы других трасс: в Остине есть копии участков Мэгготтс-Бэкетс-Чэпел («Сильверстоун»), стадионной секции Хоккенхайма и восьмого поворота «Истанбул-Парка». Перепад высот между самой низшей и наивысшей точками трассы (зона первого поворота) составляет 41 метр.
|59-й Гран При на территории США
|49-й Гран При США
|41-й Гран При США в статусе этапа чемпионата мира
|8-й Гран При США в статусе этапа чемпионата мира на трассе в Остине
Расписание уик-энда и трансляций:
|Сессия
|Дата
|Московское время
|Трансляции (московское время)
|
Первая тренировка
|1 ноября, пятница
|19:00 - 20:30
|
Прямой эфир:
Матч! Арена, 18:55
Запись:
Матч! Арена, 07:50 (2 ноября)
|
Вторая
тренировка
|1 ноября, пятница
|23:00 - 00:30
|
Прямой эфир:
Матч! Арена, 22:55
Запись:
Матч! Арена, 09:25 (2 ноября)
|
Третья
тренировка
|2 ноября, суббота
|21:00 - 22:30
|
Прямой эфир:
Матч! Арена, 20:55
Запись:
Матч! Арена, 21:35 (2 ноября)
|Квалификация
|2 ноября, суббота
|23:55-01:00
|
Прямой эфир:
Матч ТВ, 23:55
Запись:
Матч! Арена, 10:20 (3 ноября)
|Гонка
|3 ноября, воскресенье
|22:10
|
Прямой эфир:
Матч ТВ, 21:50
Предварительный прогноз погоды на уик-энд:
|День
|Температура (макс/мин)
|Погода
|Вероятность осадков
|Ветер
|Влажн.
|
1 ноября, пятница
|17/6 °C
|Преимущественно солнечно
|0%
|Южный, юго-восточный, 3,6 м/с
|до 40%
|2 ноября, суббота
|17/4 °C
|
Переменная облачность
|10%
|Северный, 1,6 м/с
|до 50%
|3 ноября, воскресенье
|19/9 °C
|Переменная облачность
|10%
|Юго-восточный, 2,2 м/с
|до 50%
Статистика 2018 года:
|
Лучшее время
первой тренировки
|1:47.502 – Льюис Хэмилтон / Mercedes
|
Лучшее время
второй тренировки
|1:48.716 – Льюис Хэмилтон / Mercedes
|
Лучшее время
третьей тренировки
|1:33.797 – Себастьян Феттель / Ferrari
|Время поула
|1:32.237 – Льюис Хэмилтон / Mercedes
|Победитель
|
Кими Райкконен / Ferrari (1 час 34 мин. 18.643 секунды)
Средняя скорость – 196,205 км/ч
|Лучший круг в гонке
|1:37.392 – Льюис Хэмилтон / Mercedes
|Подиум
|
1. Кими Райкконен / Ferrari
2. Макс Ферстаппен / Red Bull
3. Льюис Хэмилтон / Mercedes
|Полные результаты
|Гран При США 2018
|
Освежите в памяти
ту гонку
|Райкконен выиграл гонку в Остине, борьба за титул продолжится в Мексике
Гран При США: пять быстрых выводов
Результаты последних пяти Гран При США:
|Год
|Поул-позиция
|Лучший круг
|Победитель гонки
|Победившая команда
|2018
|Льюис Хэмилтон
|Льюис Хэмилтон
|Кими Райкконен
|Ferrari
|2017
|Льюис Хэмилтон
|Себастьян Феттель
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|2016
|Льюис Хэмилтон
|Себастьян Феттель
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|2015
|Нико Росберг
|Себастьян Феттель
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|2014
|Нико Росберг
|Себастьян Феттель
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
Рекордсмены Гран При США:
|Пилоты
|Команды
|Победы
|
Льюис Хэмилтон (6)
|
Ferrari (10)
|Поулы
|
Льюис Хэмилтон (4)
Михаэль Шумахер (4)
|Lotus (8)
|Лучшие круги
|
Себастьян Феттель (5)
|
Ferrari (11)
Поскольку исторически взаимоотношения Формулы 1 с США были довольно непростыми, некоторые гонки хоть и проходили на территории Штатов, но носили другое название.
Всего таких гонок было 18. Восемь из них прошли в Лонг-Бич (1976-1983), семь в Детройте (1976-1983), две в Лас-Вегасе (1981-1982) – и одна в Далласе (1984).
Чтобы выявить рекордсменов, мы дополнительно подсчитали результаты всех 58-и гонок на территории США (не считая «500 миль Индианаполиса»).
Рекордсмены Гран При, проходивших на территории США:
|Пилоты
|Команды
|Победы
|
Льюис Хэмилтон (6)
|
Ferrari (13)
|Поулы
|
Айртон Сенна (5)
|Ferrari (13)
|Лучшие круги
|
Себастьян Феттель (5)
|
Ferrari (15)
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При США
Анонс Гран При США: расписание, трансляции и статистика
База данных
|Сессия
|Дата
|
Местное время
Ваше время
|Содержание
|Первая тренировка
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пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
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04:00
13:00
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|Вторая тренировка
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пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
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08:00
17:00
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|Третья тренировка
|
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
|
05:00
14:00
|
|Квалификация
|
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
|
08:00
17:00
|
|Гонка
|
вс 1 дек.
вс 1 дек.
|
08:10
17:10
|
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