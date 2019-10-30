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Формула 1 / Гран При США / Анонс

Анонс Гран При США: расписание, трансляции и статистика

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Анонс Гран При США: расписание, трансляции и статистика
30 окт. 2019 г., 06:08

Гонки Формулы 1 в США – тема, которая может стать одновременно раем и адом для любителей статистики. Раем для тех, кто любит нюансы и курьезы – и адом для тех, кто хочет все подсчитать по-быстрому.

Этот анонс состоит из нескольких частей. Вот остальные:

Главное гоночное событие ближайших выходных – очередная гонка Формулы 1.

19-й этап чемпионата мира
United States Гран При Мексики
1-3 ноября

«Трасса Америк»

Гонки Формулы 1 на территории США – мягко говоря, не самая простая тема с точки зрения статистики. К примеру, добрых десять лет одним из этапов чемпионата мира была гонка «500 миль Индианаполиса». Хотя и состав ее участников, и выходившие на старт машины, мягко говоря, сильно отличались от того, что можно было увидеть на «настоящих» этапах. 

Первый Гран При США, являвшийся стандартным этапом чемпионата мира (проведенный по правилам Ф1 с участием главных игроков чемпионата), состоялся в 1959 году в Себринге. После этого гонку с таким названием принимали еще пять трасс, и часто той или иной эпохе в истории Ф1 соответствовал свой американский автодром. В 60-е и 70-е это был «Уоткинс-Глен», в эпоху начале 90-х – Финикс, в начале 2000-х – трасса в Индианаполисе, объединяющая часть знаменитого овала и более традиционный дорожный сегмент внутри него. 

Американской сценой, где развивались события «гибридной эры», стала трасса в Остине (хотя Ф1 впервые приехала туда в 2012 году – то есть чуть позже появления системы KERS и чуть раньше внедрения современных силовых установок). В конфигурации этого автодрома активно использовались элементы других трасс: в Остине есть копии участков Мэгготтс-Бэкетс-Чэпел («Сильверстоун»), стадионной секции Хоккенхайма и восьмого поворота «Истанбул-Парка». Перепад высот между самой низшей и наивысшей точками трассы (зона первого поворота) составляет 41 метр.

59-й Гран При на территории США
49-й Гран При США
41-й Гран При США в статусе этапа чемпионата мира
8-й Гран При США в статусе этапа чемпионата мира на трассе в Остине

Расписание уик-энда и трансляций:

Сессия Дата Московское время Трансляции (московское время)

 

Первая тренировка

 

 1 ноября, пятница  19:00 - 20:30

Прямой эфир: 

Матч! Арена, 18:55

 

Запись: 

Матч! Арена, 07:50 (2 ноября)

Вторая

тренировка

 1 ноября, пятница  23:00 - 00:30

Прямой эфир: 

Матч! Арена, 22:55

 

Запись: 

Матч! Арена, 09:25 (2 ноября)

Третья

тренировка

 2 ноября, суббота  21:00 - 22:30

Прямой эфир: 

Матч! Арена, 20:55

 

Запись: 

Матч! Арена, 21:35 (2 ноября) 
Квалификация 2 ноября, суббота  23:55-01:00

Прямой эфир: 

Матч ТВ, 23:55

 

Запись: 

Матч! Арена, 10:20 (3 ноября) 
Гонка 3 ноября, воскресенье  22:10

Прямой эфир: 

Матч ТВ, 21:50

Предварительный прогноз погоды на уик-энд: 

День Температура (макс/мин) Погода Вероятность осадков Ветер Влажн.

1 ноября, пятница

 17/6 °C Преимущественно солнечно 0% Южный, юго-восточный, 3,6 м/с до 40%
2 ноября, суббота 17/4 °C

Переменная облачность

 10% Северный, 1,6 м/с до 50%
3 ноября, воскресенье 19/9 °C Переменная облачность 10% Юго-восточный, 2,2 м/с до 50%

Статистика 2018 года:

Лучшее время

первой тренировки

 1:47.502 – United Kingdom Льюис Хэмилтон /  Mercedes

Лучшее время

второй тренировки

 1:48.716 – United Kingdom Льюис Хэмилтон /  Mercedes

Лучшее время

третьей тренировки

 1:33.797 –  Себастьян Феттель / Italy Ferrari
Время поула 1:32.237 – United Kingdom Льюис Хэмилтон /  Mercedes
Победитель

Finland Кими Райкконен / Italy Ferrari (1 час 34 мин. 18.643 секунды)

Средняя скорость – 196,205 км/ч
Лучший круг в гонке 1:37.392 – United Kingdom Льюис Хэмилтон /  Mercedes
Подиум

1. Finland Кими Райкконен / Italy Ferrari

2. Netherlands Макс Ферстаппен / Austria Red Bull

3. United Kingdom Льюис Хэмилтон /  Mercedes
Полные результаты Гран При США 2018

Освежите в памяти

ту гонку

 Райкконен выиграл гонку в Остине, борьба за титул продолжится в Мексике

 

Гран При США: пять быстрых выводов

Результаты последних пяти Гран При США:

Год Поул-позиция Лучший круг Победитель гонки Победившая команда
2018 United Kingdom Льюис Хэмилтон United Kingdom Льюис Хэмилтон Finland Кими Райкконен Italy Ferrari
2017 United Kingdom Льюис Хэмилтон  Себастьян Феттель United Kingdom Льюис Хэмилтон  Mercedes
2016 United Kingdom Льюис Хэмилтон  Себастьян Феттель United Kingdom Льюис Хэмилтон  Mercedes
2015  Нико Росберг  Себастьян Феттель United Kingdom Льюис Хэмилтон  Mercedes
2014  Нико Росберг  Себастьян Феттель United Kingdom Льюис Хэмилтон  Mercedes

Рекордсмены Гран При США:

  Пилоты Команды
Победы

 

United Kingdom Льюис Хэмилтон (6)

 

Italy Ferrari (10)
Поулы

United Kingdom Льюис Хэмилтон (4)

 Михаэль Шумахер (4)

 United Kingdom Lotus (8)
Лучшие круги

 Себастьян Феттель (5)

Italy Ferrari (11)

Поскольку исторически взаимоотношения Формулы 1 с США были довольно непростыми, некоторые гонки хоть и проходили на территории Штатов, но носили другое название. 

Всего таких гонок было 18. Восемь из них прошли в Лонг-Бич (1976-1983), семь в Детройте (1976-1983), две в Лас-Вегасе (1981-1982) – и одна в Далласе (1984).

Чтобы выявить рекордсменов, мы дополнительно подсчитали результаты всех 58-и гонок на территории США (не считая «500 миль Индианаполиса»).

Рекордсмены Гран При, проходивших на территории США:

  Пилоты Команды
Победы

 

United Kingdom Льюис Хэмилтон (6)

 

Italy Ferrari (13)
Поулы

Brazil Айртон Сенна (5)

 Italy Ferrari (13)
Лучшие круги

 Себастьян Феттель (5)

Italy Ferrari (15)
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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При США

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Гран При Абу-Даби

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пт 29 нояб.
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Третья тренировка
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
05:00
14:00
Квалификация
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
08:00
17:00
Гонка
вс 1 дек.
вс 1 дек.
08:10
17:10
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