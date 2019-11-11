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Формула 1 / Гран При Бразилии / Анонс

Анонс Гран При Бразилии: выбор шин, элементы силовых установок, штрафные баллы

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Анонс Гран При Бразилии: выбор шин, элементы силовых установок, штрафные баллы
11 нояб. 2019 г., 19:22

В Ferrari и Red Bull заказали одинаковый набор шин на гонку в Сан-Паулу. А единственными пилотами, которые могут получить новые элементы силовых установок и избежать штрафов, остались Лэнс Стролл и Роберт Кубица

Этот анонс состоит из нескольких частей. Вот остальные:

Выбор шин:

Выбор шин на Гран При Бразилии

Выбор шин на Гран При Бразилии

Фото: Pirelli

Правила: На каждом этапе команды получают по одному обязательному комплекту Hard и Medium – и хотя бы один из них необходимо использовать по ходу гонки. Пилоты, прошедшие в финал квалификации, смогут использовать дополнительный комплект Soft, который команды должны сдать сразу после окончания субботних заездов.

Еще 10 комплектов шин из предложенного набора команды выбирают самостоятельно. По ходу сухой гонки пилоты должны использовать как минимум два разных состава резины.

Элементы силовых установок:

Элемент выделяется желтым, если следующая замена будет внеплановой, красным – если первая внеплановая замена уже произведена.

Гонщик Мотор Турбина MGU-H MGU-K Батарея ЭБУ
United KingdomЛьюис Хэмилтон 3 3 3 2 2 2
Finland Валттери Боттас  3 3 3 2 2 2
Germany Себастьян Феттель  3 3 3 2 2 3
Monaco Шарль Леклер  3 3 3 2 2 2
Netherlands Макс Ферстаппен  5 4 4 3 3 3

Thailand Александр Элбон 

 5 5 5 4 3 3
Australia Даниэль Риккардо  5 4 4 4 3 4
Germany Нико Хюлькенберг 6 4 4 3 2 3
France Ромен Грожан  3 3 3 2 2 2
Denmark Кевин Магнуссен  3 3 3 2 2 3
Spain Карлос Сайнс  5 4 4 4 4 3
United Kingdom Ландо Норрис  4 4 4 4 4 4
Mexico Серхио Перес  5 5 5 4 2 2

Canada Лэнс

Стролл 

 4 4 4 2 1 1
Finland Кими Райкконен  4 3 3 2 2 3
Italy Антонио Джовинацци  4 4 4 2 2 4

Russian Federation Даниил

Квят 

 7 7* 7* 6 3 3

France Пьер

Гасли 

 7 5 5 5 3 3
United Kingdom Джордж Расселл  3 3 3 2 3 3
Poland Роберт Кубица  4 4 4 2 1 1

* Имел место случай взлома пломб без замены элемента (официально приравнивается к замене элемента)

Правила: переход на первый компонент сверх прописанной в правилах нормы приводит к потере десяти стартовых позиций, на второй и последующие – пяти. Если общее количество штрафных позиций превышает 15, гонщик автоматически отправляется в конец решетки. Если таких оказалось несколько, их расположение определяется квалификационными временами. 

Штрафные баллы:

Гонщик Баллы

Ближайшая дата

сгорания баллов 

и их количество
Germany Себастьян Феттель 7 2 (09.06.20)
Australia Даниэль Риккардо 5 2 (28.04.20)
Russian Federation Даниил Квят 5 2 (14.04.20)
Netherlands Макс Ферстаппен 4 2 (26.05.20)
Italy Антонио Джовинацци 4 1 (25.05.20)
Denmark Кевин Магнуссен 4 1 (26.05.20)
Canada Лэнс Стролл 3 2 (26.05.20)
Monaco Шарль Леклер  2 2 (29.09.20)
France Ромен Грожан 2 1 (31.06.20)
Finland Кими Райкконен 2 2 (29.09.20)
United Kingdom Льюис Хэмилтон 1 1 (29.06.20)
Spain Карлос Сайнс 1 1 (08.06.20)
Mexico Серхио Перес 1 1 (24.06.20)
United Kingdom Джордж Расселл 1 1 (29.06.20)
France Пьер Гасли 1 1 (25.05.20)
Thailand Александр Элбон 1 1 (08.09.20)
Правила: если пилот зарабатывает 12 баллов, то пропускает следующую гонку. Баллы сгорают спустя год после получения.

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