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Формула 1 / Гран При Бразилии / Анонс

Анонс Гран При Бразилии: все о трассе в Сан-Паулу

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Анонс Гран При Бразилии: все о трассе в Сан-Паулу
11 нояб. 2019 г., 19:22

Конфигурация «Интерлагоса» не менялась с 1990 года, а рекорд круга в последний раз был обновлен в 2018-м. Примечательно, что первое место по числу поулов на трассе в ее современном варианте делят сразу пять гонщиков.

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Год первой гонки на нынешней конфигурации

 

 

1990

 

Длина круга

4,309 км

19-е место среди всех трасс сезона

- 16 % от среднего показателя*

 

Направление движения

 

 

Против часовой стрелки

 

Количество поворотов

 

 

15 (10 левых, 5 правых)

 

 

Средняя скорость

231 км/ч

9-е место среди всех трасс сезона

+ 7,2 % к среднему показателю

 

Максимальная скорость

338 км/ч

5-е место среди всех трасс сезона

+ 6,7 % к среднему показателю

 

Процент дистанции с полным газом

50 %

17-е место среди всех трасс сезона

- 18,4 % от среднего показателя

 

Расход топлива

1,35 кг на круг

21-е место среди всех трасс сезона

- 23,5 % от среднего показателя

* Среднее арифметическое соответствующих показателей всех трасс сезона

Рекорды круга:

Рекорд круга в квалификации 1:07.281 – United Kingdom Льюис Хэмилтон /  Mercedes / 2018 год
Рекорд круга в гонке 1:10.541 – Finland Валттери Боттас /  Mercedes / 2018 год

Рекордсмены Гран При Бразилии:

  Пилоты Команды
Победы

France Ален Прост (6)

United Kingdom McLaren (12)
Поулы

Brazil Айртон Сенна (6)

 United Kingdom McLaren (11)
Лучшие круги

 Михаэль Шумахер (5)

United Kingdom Williams (10)

United Kingdom McLaren (10)

Рекордсмены Гран При Бразилии на трассе в современной конфигурации:

  Пилоты Команды

Победы

 Михаэль Шумахер (4)

United Kingdom McLaren (7)

Italy Ferrari (7)

Поулы

Brazil Айртон Сенна (3)

Finland Мика Хаккинен (3)

Brazil Рубенс Баррикелло (3)

Brazil Фелипе Масса (3)

United Kingdom Льюис Хэмилтон (3)

United Kingdom Williams (8) 
Лучшие круги

 Михаэль Шумахер (5)

 United Kingdom Williams (7) 
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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Бразилии

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