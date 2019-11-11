Анонс Гран При Бразилии: все о трассе в Сан-Паулу
Конфигурация «Интерлагоса» не менялась с 1990 года, а рекорд круга в последний раз был обновлен в 2018-м. Примечательно, что первое место по числу поулов на трассе в ее современном варианте делят сразу пять гонщиков.
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|
Год первой гонки на нынешней конфигурации
|
1990
|
Длина круга
|
4,309 км
19-е место среди всех трасс сезона
- 16 % от среднего показателя*
|
Направление движения
|
Против часовой стрелки
|
Количество поворотов
|
15 (10 левых, 5 правых)
|
Средняя скорость
|
231 км/ч
9-е место среди всех трасс сезона
+ 7,2 % к среднему показателю
|
Максимальная скорость
|
338 км/ч
5-е место среди всех трасс сезона
+ 6,7 % к среднему показателю
|
Процент дистанции с полным газом
|
50 %
17-е место среди всех трасс сезона
- 18,4 % от среднего показателя
|
Расход топлива
|
1,35 кг на круг
21-е место среди всех трасс сезона
- 23,5 % от среднего показателя
* Среднее арифметическое соответствующих показателей всех трасс сезона
Рекорды круга:
|Рекорд круга в квалификации
|1:07.281 – Льюис Хэмилтон / Mercedes / 2018 год
|Рекорд круга в гонке
|1:10.541 – Валттери Боттас / Mercedes / 2018 год
Рекордсмены Гран При Бразилии:
|Пилоты
|Команды
|Победы
|
Ален Прост (6)
|
McLaren (12)
|Поулы
|
Айртон Сенна (6)
|McLaren (11)
|Лучшие круги
|
Михаэль Шумахер (5)
|
Williams (10)
McLaren (10)
Рекордсмены Гран При Бразилии на трассе в современной конфигурации:
|Пилоты
|Команды
|
Победы
|
Михаэль Шумахер (4)
|
McLaren (7)
Ferrari (7)
|
Поулы
|
Айртон Сенна (3)
Мика Хаккинен (3)
Рубенс Баррикелло (3)
Фелипе Масса (3)
Льюис Хэмилтон (3)
|
Williams (8)
|Лучшие круги
|
Михаэль Шумахер (5)
|Williams (7)
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Об этой статье
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|Этап
|Гран При Бразилии
Анонс Гран При Бразилии: все о трассе в Сан-Паулу
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|Сессия
|Дата
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Местное время
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|Содержание
|Первая тренировка
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пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
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12:00
13:00
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|Вторая тренировка
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пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
|
16:00
17:00
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|Третья тренировка
|
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
|
13:00
14:00
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|Квалификация
|
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
|
16:00
17:00
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|Гонка
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вс 1 дек.
вс 1 дек.
|
16:10
17:10
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