Анонс Гран При Бразилии: результаты действующих гонщиков
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11 нояб. 2019 г., 19:22
Больше всего побед из нынешних пилотов у Феттеля, а Райкконен лидирует по числу подиумов. В целом этим двум пилотам принадлежит большинство достижений на трассе в Сан-Паулу.
Этот анонс состоит из нескольких частей. Вот остальные:
Достижения действующих гонщиков на Гран При Бразилии:
|Гонщик
|Поулы
|Победы
|Подиумы
|Лучшие круги
|Себастьян Феттель
|2
|3
|5
|-
|
Льюис
Хэмилтон
|3
|2
|5
|4
|Кими Райкконен
|-
|1
|7
|2
|Нико Хюлькенберг
|1
|-
|-
|-
|Валттери Боттас
|1
|-
|1
|1
|Макс Ферстаппен
|-
|-
|2
|2
|Роберт Кубица
|-
|-
|1
|-
Результаты действующих гонщиков на Гран При Бразилии:
|Гонщик
|Гонки
|Финиши в очках
|Сходы
|
Лучший результат
в квал-ии
|Средняя позиция в квал-ии
|Лучший результат в гонке
|Средняя позиция в гонке
|Очки
|
Себастьян Феттель
|12
|11
|2
|1
|5
|1
|3
|154
|Льюис Хэмилтон
|12
|10
|1
|1
|5
|1
|4
|124
|Кими Райкконен
|15
|12
|2
|2
|5
|1
|5
|96
|Макс Ферстаппен
|4
|4
|-
|4
|6
|2
|5
|45
|Валттери Боттас
|6
|4
|1
|1
|6
|2
|7
|39
|Нико Хюлькенберг
|8
|7
|1
|1
|8
|5
|7
|37
|Даниэль Риккардо
|8
|4
|1
|5
|10
|4
|10
|25
|Серхио Перес
|8
|4
|1
|6
|13
|4
|10
|23
|Роберт Кубица
|5
|3
|-
|7
|9
|2
|7
|14
|Карлос Сайнс
|4
|1
|1
|9
|13
|6
|10
|8
|Ромен Грожан
|8
|2
|3
|6
|12
|8
|12
|8
|Даниил Квят
|3
|1
|-
|7
|12
|7
|10
|6
|Шарль Леклер
|1
|1
|-
|8
|8
|7
|7
|6
|Кевин Магнуссен
|4
|2
|1
|7
|12
|9
|11
|4
|Пьер Гасли
|2
|-
|-
|10
|13
|12
|12
|-
|Лэнс Стролл
|2
|-
|-
|18
|18
|16
|17
|-
Результаты последних пяти Гран При Бразилии:
|Год
|Поул-позиция
|Лучший круг
|Победитель гонки
|Победившая команда
|2018
|Льюис Хэмилтон
|Валттери Боттас
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|2017
|Валттери Боттас
|Макс Ферстаппен
|Себастьян Феттель
|Ferrari
|2016
|Льюис Хэмилтон
|Макс Ферстаппен
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|2015
|Нико Росберг
|Льюис Хэмилтон
|Нико Росберг
|Mercedes
|2014
|Нико Росберг
|Льюис Хэмилтон
|Нико Росберг
|Mercedes
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Бразилии
Анонс Гран При Бразилии: результаты действующих гонщиков
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База данных
28 нояб. - 1 дек.
Первая тренировка Старт через
7 дней
|Сессия
|Дата
|
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|Содержание
|Первая тренировка
|
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
|
04:00
13:00
|
|Вторая тренировка
|
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
|
08:00
17:00
|
|Третья тренировка
|
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
|
05:00
14:00
|
|Квалификация
|
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
|
08:00
17:00
|
|Гонка
|
вс 1 дек.
вс 1 дек.
|
08:10
17:10
|
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