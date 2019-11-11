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Формула 1 / Гран При Бразилии / Анонс

Анонс Гран При Бразилии: результаты действующих гонщиков

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Анонс Гран При Бразилии: результаты действующих гонщиков
11 нояб. 2019 г., 19:22

Больше всего побед из нынешних пилотов у Феттеля, а Райкконен лидирует по числу подиумов. В целом этим двум пилотам принадлежит большинство достижений на трассе в Сан-Паулу.

Этот анонс состоит из нескольких частей. Вот остальные:

Достижения действующих гонщиков на Гран При Бразилии:

Гонщик Поулы Победы Подиумы Лучшие круги
Germany Себастьян Феттель  2 3 5 -

United Kingdom Льюис

Хэмилтон

 3 2 5 4
Finland Кими Райкконен  - 1 7 2
Germany Нико Хюлькенберг 1 - - -
Finland Валттери Боттас  1 - 1 1
Netherlands Макс Ферстаппен  - - 2 2
Poland Роберт Кубица - - 1 -

Результаты действующих гонщиков на Гран При Бразилии:

Гонщик Гонки Финиши в очках Сходы

Лучший результат

в квал-ии

 Средняя позиция в квал-ии Лучший результат в гонке Средняя позиция в гонке Очки

Germany

Себастьян Феттель 

 12 11 2 1 5 1 3 154
United Kingdom Льюис Хэмилтон 12 10 1 1 5 1 4 124
Finland Кими Райкконен  15 12 2 2 5 1 5 96
Netherlands Макс Ферстаппен  4 4 - 4 6 2 5 45
Finland Валттери Боттас  6 4 1 1 6 2 7 39
Germany Нико Хюлькенберг 8 7 1 1 8 5 7 37
Australia Даниэль Риккардо  8 4 1 5 10 4 10 25
Mexico Серхио Перес  8 4 1 6 13 4 10 23
Poland Роберт Кубица 5 3 - 7 9 2 7 14
Spain Карлос Сайнс 4 1 1 9 13 6 10 8
France Ромен Грожан  8 2 3 6 12 8 12 8
Russian Federation Даниил Квят 3 1 - 7 12 7 10 6
Monaco Шарль Леклер 1 1 - 8 8 7 7 6
Denmark Кевин Магнуссен  4 2 1 7 12 9 11 4
France Пьер Гасли 2 - - 10 13 12 12 -
Canada Лэнс Стролл 2 - - 18 18 16 17 -

Результаты последних пяти Гран При Бразилии:

Год Поул-позиция Лучший круг Победитель гонки Победившая команда
2018 United Kingdom Льюис Хэмилтон Finland Валттери Боттас United Kingdom Льюис Хэмилтон  Mercedes
2017 Finland Валттери Боттас Netherlands Макс Ферстаппен  Себастьян Феттель Italy Ferrari
2016 United Kingdom Льюис Хэмилтон Netherlands Макс Ферстаппен United Kingdom Льюис Хэмилтон  Mercedes
2015  Нико Росберг United Kingdom Льюис Хэмилтон  Нико Росберг  Mercedes
2014  Нико Росберг United Kingdom Льюис Хэмилтон  Нико Росберг  Mercedes
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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Бразилии

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