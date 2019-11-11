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Формула 1 / Гран При Бразилии / Анонс

Анонс Гран При Бразилии: расписание, трансляции и статистика

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Анонс Гран При Бразилии: расписание, трансляции и статистика
11 нояб. 2019 г., 19:22

Вся самая важная информация о предстоящем этапе Формулы 1 в Бразилии, который входит в календарь уже 47 лет.

Этот анонс состоит из нескольких частей. Вот остальные:

Главное гоночное событие ближайших выходных – очередная гонка Формулы 1.

20-й этап чемпионата мира
Brazil Гран При Бразилии
15-17 ноября

Сан-Паулу, «Интерлагос»

Гран При Бразилии появился в календаре чемпионата мира в 1973 году после одной внезачетной гонки годом ранее. С тех пор бразильский этап никогда не покидал календарь Формулы 1.

Трасса «Интерлагос» была построена в 1940 году, ее длина изначально составляла 7 963 метра. После реконструкции 1990 года автодром стал короче почти вдвое. Хотя среди болельщиков и прессы распространено название «Интерлагос», официально автодром в Сан-Паулу носит имя Жозе Карлоса Пасе – бразильского гонщика, погибшего в 1977 году в авиакатастрофе.

Кроме «Интерлагоса», Гран При Бразилии также принимала трасса «Жакарепагуа» в Рио-де-Жанейро. Сегодня ее не существует – на месте автодрома были построены объекты для проведения Летних Олимпийских игр-2016.

48-й Гран При Бразилии

37-й Гран При Бразилии на трассе «Интерлагос»
47-й Гран При Бразилии в статусе этапа чемпионата мира
36-й Гран При Бразилии в статусе этапа чемпионата мира на трассе «Интерлагос»

Расписание уик-энда и трансляций:

Сессия Дата Московское время Трансляции (московское время)

 

Первая тренировка

 

 15 ноября, пятница 17:00-18:30

Запись: 

Матч! Арена, 07:40 (16 ноября)

Вторая

тренировка

 15 ноября, пятница 21:00-22:30 

Прямой эфир: 

Матч! Арена, 20:55

 

Запись: 

Матч! Арена, 10:35 (16 ноября)

Третья

тренировка

 16 ноября, суббота 18:00-19:00

Прямой эфир: 

Матч ТВ, 17:55

 

Запись: 

Матч! Арена, 23:35 (16 ноября) 

Матч! Арена, 10:35 (17 ноября) 
Квалификация 16 ноября, суббота  21:00-22:00

Прямой эфир: 

Матч ТВ, 20:55

 

Запись: 

Матч! Арена, 00:40 (17 ноября) 

Матч! Арена, 13:45 (17 ноября) 
Гонка 17 ноября, воскресенье 20:10

Прямой эфир: 

Матч ТВ, 19:50

 

Запись: 

Матч! Арена, 03:00 (18 ноября) 
Примечание: телеканал может внести изменения в сетку вещания

Предварительный прогноз погоды на уик-энд:

День Температура (макс/мин) Погода Вероятность осадков Ветер Влажн.

15 ноября, пятница

 25/17 °C Проливные дожди 60% Западный, северо-западный, 6,1 м/с до 79%
16 ноября, суббота 26/16 °C

Переменная облачность

 20% Южный, юго-западный, 4,7 м/с до 68%
17 ноября, воскресенье 25/16 °C Переменная облачность 20% Южный, юго-восточный, 5,8 м/с до 67%

Статистика 2018 года:

Лучшее время

первой тренировки

 1:09.011 – Netherlands Макс Ферстаппен / Austria Red Bull

Лучшее время

второй тренировки

 1:08.846 – Finland Валттери Боттас /  Mercedes

Лучшее время

третьей тренировки

 1:07.748 –  Себастьян Феттель / Italy Ferrari
Время поула 1:07.281 – United Kingdom Льюис Хэмилтон /  Mercedes
Победитель

United Kingdom Льюис Хэмилтон /  Mercedes (1 час 27 мин. 09.066 секунды)

Средняя скорость – 210,585 км/ч
Лучший круг в гонке 1:10.540 – Finland Валттери Боттас /  Mercedes
Подиум

1. United Kingdom Льюис Хэмилтон /  Mercedes

2. Netherlands Макс Ферстаппен / Austria Red Bull

3. Finland Кими Райкконен / Italy Ferrari
Полные результаты Гран При Бразилии 2018

Освежите в памяти

ту гонку

Авария Ферстаппена с круговым подарила Хэмилтону победу в Бразилии

 

Гран При Бразилии: пять быстрых выводов

Результаты последних пяти Гран При Бразилии:

Год Поул-позиция Лучший круг Победитель гонки Победившая команда
2018 United Kingdom Льюис Хэмилтон Finland Валттери Боттас United Kingdom Льюис Хэмилтон  Mercedes
2017 Finland Валттери Боттас Netherlands Макс Ферстаппен  Себастьян Феттель Italy Ferrari
2016 United Kingdom Льюис Хэмилтон Netherlands Макс Ферстаппен United Kingdom Льюис Хэмилтон  Mercedes
2015  Нико Росберг United Kingdom Льюис Хэмилтон  Нико Росберг  Mercedes
2014  Нико Росберг United Kingdom Льюис Хэмилтон  Нико Росберг  Mercedes

Рекордсмены Гран При Бразилии:

  Пилоты Команды
Победы

 

France Ален Прост (6)

 

United Kingdom McLaren (12)
Поулы

Brazil Айртон Сенна (6)

 United Kingdom McLaren (11)
Лучшие круги

 Михаэль Шумахер (5)

United Kingdom Williams (10)

United Kingdom McLaren (10)
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Серия Формула 1
Этап Гран При Бразилии

База данных

Гран При Абу-Даби

Гран При Абу-Даби

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Первая тренировка Старт через
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пт 29 нояб.
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13:00
Вторая тренировка
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
08:00
17:00
Третья тренировка
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
05:00
14:00
Квалификация
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
08:00
17:00
Гонка
вс 1 дек.
вс 1 дек.
08:10
17:10
Свежие результаты Турнирная таблица

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