Анонс Гран При Бразилии: расписание, трансляции и статистика

Главное гоночное событие ближайших выходных – очередная гонка Формулы 1. 20-й этап чемпионата мира Гран При Бразилии 15-17 ноября Сан-Паулу, «Интерлагос»

Гран При Бразилии появился в календаре чемпионата мира в 1973 году после одной внезачетной гонки годом ранее. С тех пор бразильский этап никогда не покидал календарь Формулы 1.

Трасса «Интерлагос» была построена в 1940 году, ее длина изначально составляла 7 963 метра. После реконструкции 1990 года автодром стал короче почти вдвое. Хотя среди болельщиков и прессы распространено название «Интерлагос», официально автодром в Сан-Паулу носит имя Жозе Карлоса Пасе – бразильского гонщика, погибшего в 1977 году в авиакатастрофе.

Кроме «Интерлагоса», Гран При Бразилии также принимала трасса «Жакарепагуа» в Рио-де-Жанейро. Сегодня ее не существует – на месте автодрома были построены объекты для проведения Летних Олимпийских игр-2016.

48-й Гран При Бразилии 37-й Гран При Бразилии на трассе «Интерлагос» 47-й Гран При Бразилии в статусе этапа чемпионата мира 36-й Гран При Бразилии в статусе этапа чемпионата мира на трассе «Интерлагос»

Расписание уик-энда и трансляций: