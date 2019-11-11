Анонс Гран При Бразилии: расписание, трансляции и статистика
Вся самая важная информация о предстоящем этапе Формулы 1 в Бразилии, который входит в календарь уже 47 лет.
Этот анонс состоит из нескольких частей. Вот остальные:
Главное гоночное событие ближайших выходных – очередная гонка Формулы 1.
|20-й этап чемпионата мира
|Гран При Бразилии
|15-17 ноября
|
Сан-Паулу, «Интерлагос»
Гран При Бразилии появился в календаре чемпионата мира в 1973 году после одной внезачетной гонки годом ранее. С тех пор бразильский этап никогда не покидал календарь Формулы 1.
Трасса «Интерлагос» была построена в 1940 году, ее длина изначально составляла 7 963 метра. После реконструкции 1990 года автодром стал короче почти вдвое. Хотя среди болельщиков и прессы распространено название «Интерлагос», официально автодром в Сан-Паулу носит имя Жозе Карлоса Пасе – бразильского гонщика, погибшего в 1977 году в авиакатастрофе.
Кроме «Интерлагоса», Гран При Бразилии также принимала трасса «Жакарепагуа» в Рио-де-Жанейро. Сегодня ее не существует – на месте автодрома были построены объекты для проведения Летних Олимпийских игр-2016.
|
48-й Гран При Бразилии
|
37-й Гран При Бразилии на трассе «Интерлагос»
|47-й Гран При Бразилии в статусе этапа чемпионата мира
|36-й Гран При Бразилии в статусе этапа чемпионата мира на трассе «Интерлагос»
Расписание уик-энда и трансляций:
|Сессия
|Дата
|Московское время
|Трансляции (московское время)
|
Первая тренировка
|15 ноября, пятница
|17:00-18:30
|
Запись:
Матч! Арена, 07:40 (16 ноября)
|
Вторая
тренировка
|15 ноября, пятница
|21:00-22:30
|
Прямой эфир:
Матч! Арена, 20:55
Запись:
Матч! Арена, 10:35 (16 ноября)
|
Третья
тренировка
|16 ноября, суббота
|18:00-19:00
|
Прямой эфир:
Матч ТВ, 17:55
Запись:
Матч! Арена, 23:35 (16 ноября)
Матч! Арена, 10:35 (17 ноября)
|Квалификация
|16 ноября, суббота
|21:00-22:00
|
Прямой эфир:
Матч ТВ, 20:55
Запись:
Матч! Арена, 00:40 (17 ноября)
Матч! Арена, 13:45 (17 ноября)
|Гонка
|17 ноября, воскресенье
|20:10
|
Прямой эфир:
Матч ТВ, 19:50
Запись:
Матч! Арена, 03:00 (18 ноября)
Предварительный прогноз погоды на уик-энд:
|День
|Температура (макс/мин)
|Погода
|Вероятность осадков
|Ветер
|Влажн.
|
15 ноября, пятница
|25/17 °C
|Проливные дожди
|60%
|Западный, северо-западный, 6,1 м/с
|до 79%
|16 ноября, суббота
|26/16 °C
|
Переменная облачность
|20%
|Южный, юго-западный, 4,7 м/с
|до 68%
|17 ноября, воскресенье
|25/16 °C
|Переменная облачность
|20%
|Южный, юго-восточный, 5,8 м/с
|до 67%
Статистика 2018 года:
|
Лучшее время
первой тренировки
|1:09.011 – Макс Ферстаппен / Red Bull
|
Лучшее время
второй тренировки
|1:08.846 – Валттери Боттас / Mercedes
|
Лучшее время
третьей тренировки
|1:07.748 – Себастьян Феттель / Ferrari
|Время поула
|1:07.281 – Льюис Хэмилтон / Mercedes
|Победитель
|
Льюис Хэмилтон / Mercedes (1 час 27 мин. 09.066 секунды)
Средняя скорость – 210,585 км/ч
|Лучший круг в гонке
|1:10.540 – Валттери Боттас / Mercedes
|Подиум
|
1. Льюис Хэмилтон / Mercedes
2. Макс Ферстаппен / Red Bull
3. Кими Райкконен / Ferrari
|Полные результаты
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Результаты последних пяти Гран При Бразилии:
|Год
|Поул-позиция
|Лучший круг
|Победитель гонки
|Победившая команда
|2018
|Льюис Хэмилтон
|Валттери Боттас
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|2017
|Валттери Боттас
|Макс Ферстаппен
|Себастьян Феттель
|Ferrari
|2016
|Льюис Хэмилтон
|Макс Ферстаппен
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|2015
|Нико Росберг
|Льюис Хэмилтон
|Нико Росберг
|Mercedes
|2014
|Нико Росберг
|Льюис Хэмилтон
|Нико Росберг
|Mercedes
Рекордсмены Гран При Бразилии:
|Пилоты
|Команды
|Победы
|
Ален Прост (6)
|
McLaren (12)
|Поулы
|
Айртон Сенна (6)
|McLaren (11)
|Лучшие круги
|
Михаэль Шумахер (5)
|
Williams (10)
McLaren (10)
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Бразилии
Анонс Гран При Бразилии: расписание, трансляции и статистика
База данных
|Сессия
|Дата
|
Местное время
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|Содержание
|Первая тренировка
|
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
|
04:00
13:00
|
|Вторая тренировка
|
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
|
08:00
17:00
|
|Третья тренировка
|
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
|
05:00
14:00
|
|Квалификация
|
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
|
08:00
17:00
|
|Гонка
|
вс 1 дек.
вс 1 дек.
|
08:10
17:10
|
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