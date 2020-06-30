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Анонс Гран При Австрии Формулы 1: все о трассе в Шпильберге

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Анонс Гран При Австрии Формулы 1: все о трассе в Шпильберге
30 июн. 2020 г., 01:05

Автодром в лесах Штирии не может похвастаться рекордными цифрами максимальной скорости – зато по среднему темпу входит в пятерку самых быстрых трасс Ф1

Этот анонс состоит из трех частей. Вот первые две:

 

Год первой гонки на нынешней конфигурации

 

 

2014
Длина круга

4,318 км

18-е место среди всех трасс сезона

- 16% от среднего показателя *

 

Направление движения

 

 

По часовой стрелке

 

Количество поворотов

 

 

10 (2 левых, 6 правых)
Средняя скорость

246 км/ч

4-е место среди всех трасс сезона

+ 10% к среднему показателю
Максимальная скорость

322 км/ч

14-е место среди всех трасс сезона

– 1,5% от среднего показателя
Процент дистанции с полным газом

65 %

10-е место среди всех трасс

+ 6% к среднему показателю
Расход топлива

1,5 кг на круг

18-е место среди всех трасс

- 16% к среднему показателю

* Среднее арифметическое соответствующих показателей всех трасс сезона. Использованы данные 2019 года (из-за отсутствия определенности в том, какие трассы в итоге войдут в календарь нынешнего чемпионата)

Оценка трассы по методике Pirelli:

Уровень прижимной силы  Средний
Уровень сцепления шин с асфальтом 

Ниже среднего
Уровень абразивности асфальта

Низкий
Уровень нагрузки на шины на разгонах и торможениях 

Ниже среднего
Уровень боковых нагрузок

Средний

* Оценки выставляются по пятибалльной шкале: низкий уровень – ниже среднего – средний – выше среднего – высокий

Рекорды круга:

Рекорд круга в квалификации 1:03.003 – Monaco Шарль Леклер/ Italy Ferrari
Рекорд круга в гонке 1:06.957 –  Finland Кими РайкконенItaly Ferrari

Рекордсмены Гран При Австрии в Шпильберге (с 1970 года):

  Пилоты Команды
Победы

France Ален Прост (3) 

  McLaren (6)
Поулы Brazil Нельсон Пике, Austria Ники Лауда (3)

Italy Ferrari (8)

Лучшие круги

  Дэвид Култхард (3)  McLaren (6)

Рекордсмены Гран При Австрии в Шпильберге в современной конфигурации:

  Пилоты Команды
Победы Germany Нико Росберг, Netherlands Макс Ферстаппен (2) Germany Mercedes (4)
Поулы  Льюис Хэмилтон, Finland Валттери Боттас (2) Germany Mercedes (4)
Лучшие круги  Льюис Хэмилтон (2) Germany Mercedes (3)

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