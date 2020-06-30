Анонс Гран При Австрии Формулы 1: все о трассе в Шпильберге
Автодром в лесах Штирии не может похвастаться рекордными цифрами максимальной скорости – зато по среднему темпу входит в пятерку самых быстрых трасс Ф1
Этот анонс состоит из трех частей. Вот первые две:
|
Год первой гонки на нынешней конфигурации
|
2014
|Длина круга
|
4,318 км
18-е место среди всех трасс сезона
- 16% от среднего показателя *
|
Направление движения
|
По часовой стрелке
|
Количество поворотов
|
10 (2 левых, 6 правых)
|Средняя скорость
|
246 км/ч
4-е место среди всех трасс сезона
+ 10% к среднему показателю
|Максимальная скорость
|
322 км/ч
14-е место среди всех трасс сезона
– 1,5% от среднего показателя
|Процент дистанции с полным газом
|
65 %
10-е место среди всех трасс
+ 6% к среднему показателю
|Расход топлива
|
1,5 кг на круг
18-е место среди всех трасс
- 16% к среднему показателю
* Среднее арифметическое соответствующих показателей всех трасс сезона. Использованы данные 2019 года (из-за отсутствия определенности в том, какие трассы в итоге войдут в календарь нынешнего чемпионата)
Оценка трассы по методике Pirelli:
|Уровень прижимной силы
|Средний
|Уровень сцепления шин с асфальтом
|
Ниже среднего
|Уровень абразивности асфальта
|
Низкий
|Уровень нагрузки на шины на разгонах и торможениях
|
Ниже среднего
|Уровень боковых нагрузок
|
Средний
* Оценки выставляются по пятибалльной шкале: низкий уровень – ниже среднего – средний – выше среднего – высокий
Рекорды круга:
|Рекорд круга в квалификации
|1:03.003 – Шарль Леклер/ Ferrari
|Рекорд круга в гонке
|1:06.957 – Кими Райкконен/ Ferrari
Рекордсмены Гран При Австрии в Шпильберге (с 1970 года):
|Пилоты
|Команды
|Победы
|
Ален Прост (3)
|McLaren (6)
|Поулы
|Нельсон Пике, Ники Лауда (3)
|
Ferrari (8)
|
Лучшие круги
|Дэвид Култхард (3)
|McLaren (6)
Рекордсмены Гран При Австрии в Шпильберге в современной конфигурации:
|Пилоты
|Команды
|Победы
|Нико Росберг, Макс Ферстаппен (2)
|Mercedes (4)
|Поулы
|Льюис Хэмилтон, Валттери Боттас (2)
|Mercedes (4)
|Лучшие круги
|Льюис Хэмилтон (2)
|Mercedes (3)
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