Анонс Гран При Австрии Формулы 1: все о трассе в Шпильберге

Год первой гонки на нынешней конфигурации 2014 Длина круга 4,318 км 18-е место среди всех трасс сезона - 16% от среднего показателя * Направление движения По часовой стрелке Количество поворотов 10 (2 левых, 6 правых) Средняя скорость 246 км/ч 4-е место среди всех трасс сезона + 10% к среднему показателю Максимальная скорость 322 км/ч 14-е место среди всех трасс сезона – 1,5% от среднего показателя Процент дистанции с полным газом 65 % 10-е место среди всех трасс + 6% к среднему показателю Расход топлива 1,5 кг на круг 18-е место среди всех трасс - 16% к среднему показателю

* Среднее арифметическое соответствующих показателей всех трасс сезона. Использованы данные 2019 года (из-за отсутствия определенности в том, какие трассы в итоге войдут в календарь нынешнего чемпионата)

Оценка трассы по методике Pirelli:

Уровень прижимной силы Средний Уровень сцепления шин с асфальтом Ниже среднего Уровень абразивности асфальта Низкий Уровень нагрузки на шины на разгонах и торможениях Ниже среднего Уровень боковых нагрузок Средний

* Оценки выставляются по пятибалльной шкале: низкий уровень – ниже среднего – средний – выше среднего – высокий

Рекорды круга:

Рекорд круга в квалификации 1:03.003 – Шарль Леклер/ Ferrari Рекорд круга в гонке 1:06.957 – Кими Райкконен / Ferrari